ASUS и Noctua анонсировали новую, совместно разработанную видеокарту.

Накануне была анонсирована ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition — совместная разработка инженеров компании ASUS и Noctua. Как и в прошлом поколении, преследовалась цель минимизации уровня шума при высокой эффективности охлаждения. Для этого спроектирована новая система охлаждения, которая отличается от решения предыдущего поколения наличием испарительной камеры и массива из восьми тепловых трубок. Конструкция радиатора и его рёбер была специально оптимизирована для наиболее эффективной работы с вентиляторами Noctua NF-A12x25.

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Для изготовления крыльчатки вентиляторов Noctua NF-A12x25 используется запатентованный Noctua полимер с низким коэффициентом теплового расширения, что позволяет сократить зазор между крыльчаткой и корпусом. В свою очередь, это приводит к уменьшению обратного потока воздуха и даёт возможность инженерам уплотнить пакет рёбер радиатора. Кожух видеокарты дополняет фирменную цветовую схему вентиляторов Noctua NF-A12x25 и обеспечивает их надёжную фиксацию.

По данным ASUS, GeForce RTX 4080 Noctua Edition при стандартном значении TDP 320 Вт удалось разогреть под нагрузкой до 61,7°C, уровень шума при этом оставался низким. Конкретных замеров нет, отмечается, что система охлаждения такая же сверх тихая, как и в предыдущем поколении. Кроме того, видеокарта поставляется с двойным BIOS и по умолчанию задействован вариант для более тихой работы.

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Свободного пространства видеокарта требует много, занимая в ширину 4,3 слота расширения. Изображений пока не так много, если есть интерес, авторам ресурса HardwareLuxx удалось заснять видеокарту с нескольких ракурсов на выставке CES 2023.