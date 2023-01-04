Устали от однотипных компьютерных корпусов? Компания ASUS представила кое-что необычное — огромный и монструозный E-ATX корпус ROG Hyperion GR701. Достаточно взглянуть на массу корпуса, чтобы ощутить величие данной модели — 20,8 кг. Размеры корпуса 268×639×659 мм позволят разместить практически любые современные комплектующие, включая видеокарты длиной до 460 мм (при горизонтальной установке), блоки питания длиной до 240 мм и воздушные процессорные кулеры высотой до 190 мм. Скорее всего, владельцы такого корпуса предпочтут жидкостное охлаждение и для его установки возможности здесь тоже огромные. Спереди и сверху возможен монтаж радиаторов длиной до 420 мм. В корпус можно установить до 7 вентиляторов диаметром 140 мм и до 10 вентиляторов 120 мм.
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Невероятно, но в ROG Hyperion GR701 поместилась даже секция для хранения крепежа, кабелей, небольших аксессуаров и инструментов, каких-то вещей из комплекта поставки, да чего угодно, что может пригодиться в будущем. С транспортировкой тоже проблем не возникнет, X-образная алюминиевая рама одновременно служит опорой и ручками для переноски, она способна выдержать до 80 кг и дополняет невероятный дизайн. Ещё в дизайне можно отметить боковые поворотные панели из тонированного закалённого стекла, они легко открываются и при необходимости снимаются с шарниров.
Прокладка кабелей тоже продумана, за материнской платой доступно пространство шириной 34 мм, а также дополнительная полупрозрачная акриловая панель, которая скроет все провода. Кроме того, в корпусе уже предусмотрены встроенные кабельные стяжки на липучках.
Кратко о других особенностях:
- Огромные вентиляционные каналы
- Поддержка материнских плат E-ATX шириной до 12 дюймов
- Два порта USB 3.2 Gen 2x2 Type-C на передней панели
- Множество слотов расширения
- Поддержка горизонтальной и вертикальной установки видеокарт
- Встроенный алюминиевый двусторонний кронштейн для поддержки видеокарты
- Встроенный контроллер ARGB для подключения устройств Aura Sync: до 8 устройств ARGB и до 6 вентиляторов с ШИМ регулированием
- Источники
- ASUS ROG
- Overclocking.com