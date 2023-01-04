Всего доступно 6 новых вариантов.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

Компания MSI представила видеокарты GeForce RTX 4070 Ti, модели относятся к сериям SUPRIM, GAMING TRIO и VENTUS — все решения получили эффективное и тихое охлаждение для обеспечения оптимальной производительности в пределах стандартного лимита энергопотребления. В каждой серии представлено несколько вариантов с разными частотами, ниже приводятся значения частоты графического процессора в режиме Extreme Performance и стандартный буст:

SUPRIM 12G — 2760 / 2745 МГц

GAMING TRIO 12G —2625 / 2610 МГц

VENTUS 3X 12G —2625 / 2610МГц

SUPRIM X 12G —2790 / 2775 МГц

GAMING X TRIO 12G —2760 / 2745 МГц

VENTUS 3X 12G OC —2655 / 2640 МГц

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Престижная серия SUPRIM получила лучшую и самую передовую систему воздушного охлаждения с вентиляторами TORX FAN 5-го поколения и радиатором MSI TRI FROZR 3S: массивная никелированная медная пластина в основании, 7 тепловых трубок и специально профилированные рёбра для лучшего распределения воздуха и лучшей теплоотдачи. Кожух видеокарты стилизован под матовый алюминий и гармонирует с бэкплейтом.

Дизайн охлаждения в серии GAMING TRIO был обновлён, но остался узнаваем, здесь также применяются вентиляторы TORX FAN 5.0, но немного более простой радиатор MSI TRI FROZR 3, в котором присутствует 6 тепловых трубок. Задняя панель частично стилизована под матовый и фрезерованный металл. Перечисленные модели также отличаются наличием гармонично встроенной настраиваемой RGB подсветки, двойным BIOS для более тихой работы или большей производительности.

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Замыкает тройку популярная и более доступная серия VENTUS, в охлаждении данного решения используются вентиляторы TORX FAN 4.0. Данная серия содержит всё самое необходимое без излишеств: надёжная система охлаждения, усиленная задняя панель и сдержанный дизайн, который будет гармонировать с любой сборкой.

Источники MSI