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Предположительно, несколько партий Radeon RX 7900XTX подвержены проблемам, AMD готовится к заменам
Ограниченное количество моделей подвержены проблемам «снижения производительности» из-за быстрого нагрева до пиковой температуры.
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Risto Kokkonen, Unsplash

Сторонние специалисты продолжают проводить свои исследования проблемы нагрева видеокарт Radeon RX 7900 XTX. Стоит напомнить, за последние недели в Сети распространились жалобы покупателей эталонных вариантов RX 7900 XTX на высокую температуру в самой горячей точке. Видеокарты быстро достигают 110°C по показателю Junction Temperature (TJ), но главным признаком проблемы является не максимальная температура, а большая разность температур между средней и TJ, достигающая 50К.

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На данный момент энтузиасты склоняются к проблемам с испарительной камерой. Как сообщает Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) на своём ресурсе Igor’s LAB, AMD обсуждает проблему с дистрибьюторами и готовится к началу процедуры замены видеокарт для владельцев, столкнувшихся с проблемой. Считается, что затронуты далеко не все видеокарты, во-первых, известно только о проблемах с Radeon RX 7900 XTX, во-вторых, только в эталонном дизайне AMD, в-третьих, не все партии — от 4 до 6 партий, предполагает Валлоссек, отмечая, что это тысячи видеокарт. Эталонная модель RX 7900 XT проблеме не подвержена.

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Похоже, что на момент написания общедоступное заявление AMD по поводу проблемы ещё не опубликовано, но СМИ его уже получили и Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), редактор ресурса HardwareLuxx, в своём Twitter* приводит цитаты из этого заявления: «Мы работаем над определением причины неожиданного снижения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX. Исходя из наших наблюдений, мы полагаем, что проблема связана с системой охлаждения, используемой в эталонном решении AMD, и наблюдается среди ограниченного числа проданных видеокарт. Мы работаем над решением этой проблемы для затронутых карт. Клиентам, столкнувшимся с этим неожиданным препятствием, следует обратиться в службу поддержки AMD по адресу».

Источники
@aschilling в Twitter*
Igor's LAB
VideoCardz
* заблокирован в РФ
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#amd #видеокарты #amd radeon #radeon rx 7900 xtx
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