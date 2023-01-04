Сторонние специалисты продолжают проводить свои исследования проблемы нагрева видеокарт Radeon RX 7900 XTX. Стоит напомнить, за последние недели в Сети распространились жалобы покупателей эталонных вариантов RX 7900 XTX на высокую температуру в самой горячей точке. Видеокарты быстро достигают 110°C по показателю Junction Temperature (TJ), но главным признаком проблемы является не максимальная температура, а большая разность температур между средней и TJ, достигающая 50К.
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На данный момент энтузиасты склоняются к проблемам с испарительной камерой. Как сообщает Игорь Валлоссек (Igor Wallossek) на своём ресурсе Igor’s LAB, AMD обсуждает проблему с дистрибьюторами и готовится к началу процедуры замены видеокарт для владельцев, столкнувшихся с проблемой. Считается, что затронуты далеко не все видеокарты, во-первых, известно только о проблемах с Radeon RX 7900 XTX, во-вторых, только в эталонном дизайне AMD, в-третьих, не все партии — от 4 до 6 партий, предполагает Валлоссек, отмечая, что это тысячи видеокарт. Эталонная модель RX 7900 XT проблеме не подвержена.
Похоже, что на момент написания общедоступное заявление AMD по поводу проблемы ещё не опубликовано, но СМИ его уже получили и Андреас Шиллинг (Andreas Schilling), редактор ресурса HardwareLuxx, в своём Twitter* приводит цитаты из этого заявления: «Мы работаем над определением причины неожиданного снижения производительности видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX. Исходя из наших наблюдений, мы полагаем, что проблема связана с системой охлаждения, используемой в эталонном решении AMD, и наблюдается среди ограниченного числа проданных видеокарт. Мы работаем над решением этой проблемы для затронутых карт. Клиентам, столкнувшимся с этим неожиданным препятствием, следует обратиться в службу поддержки AMD по адресу».
- Источники
- @aschilling в Twitter*
- Igor's LAB
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ