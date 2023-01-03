ADATA анонсировала под брендом XPG ряд новых блоков питания и в первую очередь конечно же стоит сказать о ATX 3.0 модели FUSION мощностью 1600 Вт. Это первый блок питания XPG «титанового» класса, самая продвинутая модель, которая создавалась в сотрудничестве с всемирно известным производителем блоков питания Delta Electronics. Эффективность подтверждается сертификатами 80 PLUS Titanium и Cybenetics Titanium.
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В числе особенностей конструкции: применение планарного трансформатора, нитрид-галлиевых транзисторов, продвинутой системы мониторинга, управления и стабилизации с тремя микроконтроллерами, японских конденсаторов с рабочей температурой до 105°C. Управлять блоком и следить за его параметрами можно через программное обеспечение XPG PRIME. Блок питания предлагает пару 12+4-контактных разъёмов 12VHPWR PCIe Gen5 для подключения новых видеокарт, восемь степеней защиты (OCP, OVP, OPP, OTP, UVP, SCP, NLO, SIP) и 12-летнюю гарантию.
Кроме того, компания рассказала об обновлении в сериях XPG CYBERCORE II и REACTOR II — это «платиновые» блоки питания, которые отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.0 и оснащаются новыми коннекторами питания 12VHPWR, но уже в единичном количестве. Дополнительно в CYBERCORE II внимание уделяется применению тихого и эффективного вентилятора от компании Nidec, при нагрузке до 50% заявлена пассивная работа, серия обладает сертификатами 80 PLUS и Cybenetics Platinum, а также Cybenetics A-, что говорит о низком среднем уровне шума в диапазоне 25…30 дБ. Для блоков питания REACTOR II заявлен сертификат эффективности Cybenetics Platinum и применение японских конденсаторов.
- Источники
- ADATA CES 2023 и XPG, ADATA XPG, YouTube