Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
ADATA анонсировала «титановый» блок питания XPG FUSION мощностью 1600 Вт с парой 12VHPWR разъёмов
А также обновление линеек блоков питания CYBERCORE II и REACTOR II.
рекомендации
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

ADATA анонсировала под брендом XPG ряд новых блоков питания и в первую очередь конечно же стоит сказать о ATX 3.0 модели FUSION мощностью 1600 Вт. Это первый блок питания XPG «титанового» класса, самая продвинутая модель, которая создавалась в сотрудничестве с всемирно известным производителем блоков питания Delta Electronics. Эффективность подтверждается сертификатами 80 PLUS Titanium и Cybenetics Titanium.

Источник: ADATA XPG FUSION

реклама

В числе особенностей конструкции: применение планарного трансформатора, нитрид-галлиевых транзисторов, продвинутой системы мониторинга, управления и стабилизации с тремя микроконтроллерами, японских конденсаторов с рабочей температурой до 105°C. Управлять блоком и следить за его параметрами можно через программное обеспечение XPG PRIME. Блок питания предлагает пару 12+4-контактных разъёмов 12VHPWR PCIe Gen5 для подключения новых видеокарт, восемь степеней защиты (OCP, OVP, OPP, OTP, UVP, SCP, NLO, SIP) и 12-летнюю гарантию.


Кроме того, компания рассказала об обновлении в сериях XPG CYBERCORE II и REACTOR II — это «платиновые» блоки питания, которые отвечают требованиям стандарта Intel ATX 3.0 и оснащаются новыми коннекторами питания 12VHPWR, но уже в единичном количестве. Дополнительно в CYBERCORE II внимание уделяется применению тихого и эффективного вентилятора от компании Nidec, при нагрузке до 50% заявлена пассивная работа, серия обладает сертификатами 80 PLUS и Cybenetics Platinum, а также Cybenetics A-, что говорит о низком среднем уровне шума в диапазоне 25…30 дБ. Для блоков питания REACTOR II заявлен сертификат эффективности Cybenetics Platinum и применение японских конденсаторов.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Источники
ADATA CES 2023 и XPG, ADATA XPG, YouTube
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#блоки питания #adata #adata xpg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
ADATA представила SSD накопитель PCIe Gen5 с активным охлаждением и контроллером Silicon Motion
Анонсирован игровой ноутбук ADATA XPG XENIA 16P на базе AMD Ryzen 7000 и Radeon RX 7000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
144
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
33
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
31
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
3
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
99
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
5
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
3
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
+
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
23
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
11
Моддер превратил GTA 5 в реальность с помощью RTX 4090, трассировки лучей и 64Gb памяти
4
Ким Чен Ын разгневан созданием "азиатской версии НАТО"
5
Пользователи Windows 11 22H2 жалуются на зависания ПК с процессорами AMD Ryzen
16
Biostar представила собственные видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3070
4

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
13
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
71
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
10
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
10
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
8
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
1
В США строят новые десантные корабли класса Америка
3

Сейчас обсуждают

dagnoparte
15:18
в общем советник нацистского диктатора зеленского по-моему в отношении именно вас полностью прав https://www.youtube.com/watch?v=xUzRSGUMtRM
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
Андрей Марченко
15:17
К нам в Крым приплывут
В США строят новые десантные корабли класса Америка
Vorvort
15:17
Нет. Модераторы положили болт на правила Конференции.
Процессоры AMD Ryzen 7000 Zen4 в декабре были в 5 раз менее популярны по сравнению с Zen3
3000kyky Sakh
15:15
О, оценочные суждения пошли. Вам предоставляют липовое фото нло. Вы используете его для описания инопланетян. В результате вы фейк превратили в факт для вас и тысяч читателей. Лживый факт?
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
dagnoparte
15:15
И эти что скандируют гитлера про одну нацию и т.д. тоже врут? кстатит видео далёкого 2013 года https://www.youtube.com/watch?v=3WK6n3tnCBA&list=LL&index=8 а вот из нового украинские танкисты https://w...
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
Pilat2009
15:13
А кто такой этот Снайдер?Я тебе сейчас кучу определений бандерлога нарисую.Ты эту тему постишь уже в каждом материале.Не надоело?Простой факт различия между русскими и бандерлогами это убийство и изде...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Рука моет руку
15:11
Его лишат гражданство, пускай этот грузин у себя в ауле в свои песни поёт. Для тех кому за 60, молодёжи он нахер не нужен.
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
dagnoparte
15:11
Прикольно, а если они иранские, то почему на иранских дронах нет ни одной надписи на фарси? Не внутри ни снаружи? Кстати эффективность украинских пво я думаю оценили как поляки, так и сами украинцы в...
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
Игорь Ииии
15:10
К чему такое неверие - выпустят они аналог 4080... Когда уже 5000-е во всю на рынке будут. И также с условной 5060 тягаться придётся, которая будет и дешевле, и с норм дровами.
Экранизация The Division отложена на неопределенный срок
Рука моет руку
15:09
Согласен, удалил после часа игры, такая муть...
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем