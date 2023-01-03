Презентация мобильных решений AMD ожидается в ближайшее время.

Компания ADATA анонсировала на выставке CES 2023 игровой ноутбук XPG XENIA 16P, конфигурация которого стала небольшой неожиданностью в отсутствии подробностей о мобильных процессорах и графике AMD следующего поколения — в основе XPG XENIA 16P процессор Ryzen 7000 и графика Radeon RX 7000, сообщает ITHome. Подробностей о компонентах пока не так много, известно, что ноутбук оснастят оперативной памятью DDR5-4800 и 16,1-дюймовым FHD дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Также на изображении видно наличие RGB подсветки клавиатуры и корпуса, на крышке ноутбука присутствует небольшой логотип игрового бренда XPG, а целом дизайн довольно приятный.

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Подробнее о ноутбуке ADATA планирует рассказать в ближайшие месяцы, пока остаётся ждать официальной презентации мобильных решений от самой AMD. В рамках CES 2023 компания должна представить несколько серий мобильных процессоров, это высокопроизводительные решения семейства Dragon Range мощностью 55 Вт и более для мобильных игровых и рабочих станций, а также семейство Phoenix для более лёгких и эффективных производительных игровых и рабочих ноутбуков. Кроме этого, ожидаются 65-ваттные настольные процессоры и, возможно, другие новинки.

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Источники ADATA ITHome