Первыми скорректировали цены прошлого поколения Alder Lake.

Ещё в прошлом году Intel планировала повысить цены на свои процессоры семейства Alder Lake, но изменений всё не наблюдалось, наоборот, первые представители нового семейства Raptor Lake даже приятно удивили своими ценами, в частности, 24-ядерный Core i9-13900K был представлен по той же цене, что и 16-ядерный i9-12900K, а именно 589 долларов США. Но Intel не отказалась от своих планов, вероятно, решив исполнить их чуть позже и вот теперь настал момент, цены на процессоры повышаются и первые изменения касаются семейства Alder Lake, сообщает Wccftech со ссылкой на базу спецификаций Intel Ark.

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Цены повысились на 10% и флагман прошлого поколения Core i9-12900K теперь стоит на 59 долларов США больше. Цены на процессоры Raptor Lake пока не поменялись и наблюдается странная картина, когда прошлое поколение дороже нового. Но не стоит надеяться на чудо, цены на Raptor Lake тоже поднимут, отмечают специалисты Wccftech. Касается это всей линейки, начиная от самых бюджетных моделей, так Core i3-12100F прибавил 10 долларов США. Стоит напомнить, что в ближайшее время Intel представит полную линейку настольных процессоров Raptor Lake и чипсеты 700-серии среднего сегмента, скорее всего, цены обновят одновременно с этим событием.

Источники Wccftech