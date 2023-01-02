Завтра на выступлении NVIDIA в рамках выставки CES 2023 ожидают презентацию GeForce RTX 4070 Ti, новые видеокарты от партнёров компании уже были замечены специалистами VideoCardz в Китае, теперь ресурс отдельно сообщает, что в первых поставках компании Colorful пять нестандартных моделей RTX 4070 Ti. Компания выпустит четыре модели iGame и одну BattleAx.
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Со ссылкой на ритейлеров в Китае ресурс отмечает, что Colorful подготовила GeForce RTX 4070 Ti даже в премиальном исполнении Neptune с жидкостным охлаждением, что, на самом деле, не должно вызывать удивления, в прошлом поколении Colorful выпустила RTX 3070 в рамках этой же серии, как и новая модель, видеокарта оснащается внешним радиатором с двумя вентиляторами. Приблизительные цены на видеокарты Colorful в китайских юанях (RMB) следующие:
- iGame Vulcan OC — 7150…7300 RMB
- iGame Neptune — 6999 RMB
- iGame Advanced OC — 6999 RMB
- iGame Ultra — 6650…6700 RMB
- BattleAx — 6500 RMB
В Китае есть и более дешёвые варианты в диапазоне 6200…6500 RMB при рекомендованной региональной цене 6499 RMB, отмечает ресурс. По слухам, для рынка США компания NVIDIA может установить рекомендованную цену в 799 долларов, что меньше первоначальных 899 долларов для отменённой RTX 4080 12 ГБ, копией которой и является RTX 4070 Ti. Доступность видеокарт ожидается на высоком уровне, поскольку в виде RTX 4080 12 ГБ их должны были выпустить ещё два месяца назад.
- Источники
- VideoCardz