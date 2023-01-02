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Пользователи Windows 11 22H2 жалуются на зависания ПК с процессорами AMD Ryzen
Причина может скрываться в одном из обновлений прошлых месяцев.
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Похоже, владельцы процессоров AMD Ryzen столкнулись с проблемами в Windows 11 22H2, из-за которых система может зависать на длительное время, 10…20 секунд. Об этом пишет Neowin, ссылаясь на сообщения нескольких пользователей на портале Reddit. Один из пользователей под псевдонимом thomsen48 говорит о зависаниях систем на базе Ryzen 5 4600GE, вывести компьютеры из ступора помогает переподключение USB-устройств, а полностью избавиться от проблемы — удаление ноябрьского обновления KB5019980.

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Пользователь BabyMayCry также сообщает о проблеме на системе с процессором Ryzen 9 5900X, отмечая, что диспетчер задач показывает, что всё время процессора уходит на системные прерывания, а библиотека Autopilot.dll присутствует в отчётах об ошибках журнала событий. Судя по комментариям, проблема встречается и среди других пользователей, но официально она пока не подтверждена и не задокументирована Microsoft. По предположениям специалистов Neowin, причины могут скрываться в декабрьском (KB5021255) или ноябрьском обновлении ежемесячного вторника исправлений.

Источники
Neowin
Reddit #1, #2
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#microsoft #windows 11 #windows 11 22h2
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