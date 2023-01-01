Модели появились в каталоге, как новинки.

На сайте компании Biostar заметили неожиданные новинки, каталог производителя пополнили видеокарты GeForce RTX 3080, RTX 3070, а также различные варианты RTX 2060, GTX 1660 и GTX 1650, сообщает VideoCardz. В конце 2022 года партнёры NVIDIA представили ряд видеокарт в серии GeForce RTX 30, к ним относятся новые версии RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102, но о новых вариантах базовых RTX 3080 и 3070 никто не говорил. Более того, китайские новостные ресурсы несколько раз сообщали об остановке производства видеокарт RTX 2060 и GTX 1660.

Модели RTX 3080 и RTX 3070 в уже классическом трёх- и двух-вентиляторном исполнениях. Источник: Biostar

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Возможно, появившиеся на сайте видеокарты уже продавались компанией ранее, но специалисты VideoCardz отмечают, что нигде не видели такие модели, да и в Сети кодовые обозначения «новинок» практически нигде ранее не отметились. Данные модели всё ещё могут представлять интерес для потребителей, ресурс 3DCenter недавно подсчитал, что GeForce RTX 3080 выгоднее более производительных собратьев и решений нового поколения по соотношению цены и производительности, если говорить о рекомендованных 699 долларах США.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

В бюджетном сегменте RTX 2060, GTX 1660 и GTX 1650 всё ещё смотрятся отлично, первая не хуже RTX 3050, что касается моделей GTX, всё зависит от цены. Для кого-то GTX 1650 может быть лучшим приобретением, чем AMD Radeon RX 6500 XT, например, из-за аппаратных ограничений, определённого набора игр и приложений, которые лучше работают на решении NVIDIA, необходимости в CUDA для ускорения расчётов. Так что все эти запоздалые новинки ещё актуальны и определённо найдут покупателя.

Источники Biostar VideoCardz