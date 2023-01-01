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На сайте Biostar заметили неожиданные новинки — GeForce RTX 3080, 3070 и ряд видеокарт Turing
Модели появились в каталоге, как новинки.
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На сайте компании Biostar заметили неожиданные новинки, каталог производителя пополнили видеокарты GeForce RTX 3080, RTX 3070, а также различные варианты RTX 2060, GTX 1660 и GTX 1650, сообщает VideoCardz. В конце 2022 года партнёры NVIDIA представили ряд видеокарт в серии GeForce RTX 30, к ним относятся новые версии RTX 3060 8 ГБ, RTX 3060 Ti GDDR6X и RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102, но о новых вариантах базовых RTX 3080 и 3070 никто не говорил. Более того, китайские новостные ресурсы несколько раз сообщали об остановке производства видеокарт RTX 2060 и GTX 1660.

Модели RTX 3080 и RTX 3070 в уже классическом трёх- и двух-вентиляторном исполнениях. Источник: Biostar

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Возможно, появившиеся на сайте видеокарты уже продавались компанией ранее, но специалисты VideoCardz отмечают, что нигде не видели такие модели, да и в Сети кодовые обозначения «новинок» практически нигде ранее не отметились. Данные модели всё ещё могут представлять интерес для потребителей, ресурс 3DCenter недавно подсчитал, что GeForce RTX 3080 выгоднее более производительных собратьев и решений нового поколения по соотношению цены и производительности, если говорить о рекомендованных 699 долларах США.

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В бюджетном сегменте RTX 2060, GTX 1660 и GTX 1650 всё ещё смотрятся отлично, первая не хуже RTX 3050, что касается моделей GTX, всё зависит от цены. Для кого-то GTX 1650 может быть лучшим приобретением, чем AMD Radeon RX 6500 XT, например, из-за аппаратных ограничений, определённого набора игр и приложений, которые лучше работают на решении NVIDIA, необходимости в CUDA для ускорения расчётов. Так что все эти запоздалые новинки ещё актуальны и определённо найдут покупателя.

Источники
Biostar
VideoCardz
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#видеокарты #biostar
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17:29
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Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
warmuza
17:29
Капец ты безмозглый. Даже стрелки нормально перевести не можешь.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
hiveliberty
17:28
Ты опытный у нас тут. Расскажи, что нужно бормотать.
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Ты совсем тупой? Как я могу рассказать, что ты бормочешь, если даже не знаком с тобой? Откуда вы такие тупые берётесь только.
Проблемы с испарительной камерой могут быть причиной высоких температур AMD Radeon RX 7900
hiveliberty
17:26
Ты опытный, расскажи.
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