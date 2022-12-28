Процессоры Intel Core 12-го поколения обладают отличным разгонным потенциалом, в частности, при разгоне по шине. Это сподвигло производителей материнских плат представить в среднем классе неожиданные решения с внешним тактовым генератором для разгона процессоров с заблокированным множителем. Теперь приближается время выпуска заблокированных процессоров Core 13-го поколения и потенциал их разгона по шине не должен быть хуже. Поэтому можно было предположить, что и на этот раз ассортимент плат B760 с внешним тактовым генератором будет довольно широким, во всяком случае, компания MSI готовит такую модель, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter* инсайдера @g01d3nm4ng0.
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Накануне инсайдер назвал предполагаемые цены новых плат MSI и некоторые даже стали дешевле относительно предыдущего поколения, в списке присутствовали модели MAG B760M MORTAR MAX с поддержкой DDR5 и DDR4 памяти. Не уточнялось, есть ли у плат внешний тактовый генератор, но обозначением MAX компания наградила именно такие платы на базе B660. Теперь инсайдер явно подтверждает, что разгон по шине эти платы поддерживать будут — в качестве внешнего тактового генератора используется микросхема Renesas RC26008. Прикладывается снимок микросхемы, а также подтверждение разгона Core i5-12400 по шине до 125 МГц — частота ядер достигла 5,0 ГГц при множителе 40. Платам приписывают цену 219 долларов США за DDR4 вариант и 229 долларов за вариант с DDR5.
VideoCardz утверждает, что материнские платы MSI B760, как и других производителей, будут представлены 3 января вместе с заблокированными процессорами Intel Core 13-го поколения.
- Источники
- @g01d3nm4ng0 в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ