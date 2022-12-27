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Инсайдер назвал предполагаемые цены Intel B760 плат от MSI — некоторые даже подешевели
Флагманские стали немного дороже, но это может быть обосновано.
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Bin Jaleel Almanza, Unsplash

Уровень цен на материнские платы Intel H770 и B760 активно обсуждается в Сети в преддверии скорой презентации данных решений и процессоров Core 13-го поколения с заблокированным множителем. По ряду слухов, новые модели начального класса будут в среднем дороже на величину до 14 долларов США, а более оснащённые решения — до 45 долларов США. Эту информацию дополнил Twitter* инсайдер @g01d3nm4ng0, опубликовав предполагаемые цены на ряд материнских плат компании MSI, сообщает TechPowerUp.

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Если верить списку, старшие модели действительно подорожали относительно предшественников на 10 долларов США, но, по некоторой информации, от этих моделей можно ожидать ряд значимых нововведений, кроме увеличения количества линий PCIe Gen4 у нового набора системной логики, возможно появление поддержки PCIe Gen5 для M.2 накопителей, но это не точно. Модели среднего и начального класса подешевели на те же 10 долларов или стоят столько же, цены сравнил Twitter* блогер @harukaze5719, ориентируясь на рекомендованные значения, озвученные MSI на релизе плат B660, дешевле стали варианты MORTAR в линейке MAG. Что ещё интересно, в списке есть варианты MORTAR MAX, в текущем поколении эти платы оснащаются внешним тактовым генератором для разгона процессоров по шине.

Источник: @g01d3nm4ng0 и @harukaze5719 в Twitter*
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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Так что ситуация неоднозначная, какие-то варианты подорожают, но это можно объяснить внедрением новых возможностей, какие-то варианты могут не измениться в цене или даже подешеветь. В таком случае можно ожидать снижения цен на B660 платы, как известно, процессоры Core 13-го поколения совместимы с решениями 600 серии — можно сэкономить при сборке нового ПК.

Источники
@harukaze5719 в Twitter*
@g01d3nm4ng0 в Twitter*
TechPowerUp
* заблокирован в РФ
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#intel #msi #материнские платы
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