По сообщению Wccftech, компания MSI объявила, что её новый флагманский игровой ноутбук TITAN GT77 HX 13V станет первым в мире ноутбуком, который получит Mini LED дисплей с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц от компании AU Optronics (AUO). Дисплей также будет отличаться наличием фирменной технологии AmLED (Adaptive Mini LED) адаптивной подстройки параметров отображения для достижения наилучшего качества, высокой яркостью до 1000 нит, сертификатом VESA DisplayHDR 1000 и 100% цветовым охватом DCI-P3. Кроме этого, MSI упоминает технологию True Color, которая будет использоваться для проверки каждого дисплея, устанавливаемого в ноутбуки Titan GT77 HX 13V, в частности, на максимально точную цветопередачу.
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Новый MSI Titan GT77 HX 13V будет официально представлен на выставке CES 2023, точная конфигурация неизвестна, но, судя по слухам и обозначению модели, в составе можно ожидать мобильные процессоры Intel Core 13-го поколения из серии HX и новую графику NVIDIA GeForce RTX 40, к слову, вчера модель RTX 4080 впервые отметилась в Geekbench, обогнав один из настольных флагманов прошлого поколения.
Текущее поколение ноутбуков Titan GT77 от MSI предлагает 16-ядерные процессоры Intel Core i9-12900HX c поддержкой разгона и мощностью до 150 Вт. Что касается графики, доступна GeForce RTX 3080 Ti с максимальной мощностью до 175 Вт. Общая мощность процессора и графики может достигать 250 Вт — для охлаждения такой конфигурации конструкция включает 4 вентилятора и 7 тепловых трубок.