До предполагаемой презентации остаётся меньше недели.

В Сети появляется всё больше информации о GeForce RTX 4070 Ti — грядущей видеокарте NVIDIA, которая, судя по всему, осталась полным аналогом отменённой RTX 4080 12 ГБ и получит ту же цену. Официально видеокарта всё ещё не представлена, это должно произойти на выставке CES 2023, несмотря на это, на сайте NVIDIA модель уже упоминается — в системных требованиях для программного обеспечения, сообщает VideoCardz.

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NVIDIA недавно изменила системные требования приложения Omniverse View для просмотра 3D-проектов на базе RTX Renderer и теперь в качестве рекомендуемой там присутствует GeForce RTX 4070 Ti. На самом деле, это первый случай, когда NVIDIA подтверждает существование данной модели, хотя накануне сообщалось, что в Китае на RTX 4070 Ti уже принимают предварительные заказы. Что может быть интересно, в рекомендуемых требованиях видеокарта соседствует с профессиональной RTX A4500 на базе графического процессора GA102 поколения Ampere, данная модель, как минимум, обладает преимуществом над RTX 4070 Ti по объёму видеопамяти: 20 ГБ против 12 ГБ.

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До предполагаемой презентации RTX 4070 Ti остаётся 6 дней, обзоры новинки ожидаются 4 января, модель станет первым членом семейства GeForce RTX 40 с графическим процессором AD104.

Источники NVIDIA VideoCardz