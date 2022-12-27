Этого стоило ожидать, хотя цена модели RTX 4080 подверглась критике.

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60

Brad Starkey, Unsplash

NVIDIA планировала выпустить GeForce RTX 4080 12 ГБ в ноябре, но видеокарту отменили из-за неудачного названия и это отсрочило выпуск третьей модели высокого класса на несколько месяцев. Видеокарту переименовали в RTX 4070 Ti и, судя по всему, отложили до января следующего года, но новинка уже замечена в ряде каталогов, а крупные платформы электронной коммерции в Китае открыли предварительные заказы, сообщает VideoCardz.

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Цены для оформления предварительных заказов не отражают официальную рекомендованную производителем розничную цену, но, по крайней мере, позволяют понять, каких цен стоит ожидать. По информации различных источников, цены на RTX 4070 Ti в Китае должны начинаться от 7000 юаней. Это примерно на 25% дешевле RTX 4080 16 ГБ на старте продаж. Цены партнёрских вариантов начинаются от 7199 юаней (1033 доллара США) и доходят до 8399 юаней (1206 долларов США), в основном это модели Colorful, Gigabyte, Inno3D или MSI.

Предварительные цены разных вариантов RTX 4070 Ti в Китае, по информации VideoCardz:

Colorful Vulcan OC: 8099 CNY

Gigabyte Eagle: 7499 CNY

Gigabyte Gaming OC: 7699 CNY

Gigabyte AORUS Elite: 7899 CNY

Gigabyte AORUS Master: 8199 CNY

Inno3D X3: 7199 CNY

Inno3D X3 OC: 7699 CNY

Inno3D iChill: 8399 CNY

MSI Ventus 3X: 7199 CNY

MSI Gaming X: 7599 CNY

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 24 ядерный 13900K - смотри цену 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Как отмечает ресурс, отменённой RTX 4080 12 ГБ в Китае была назначена рекомендованная цена 7199 юаней, исходя из этого и первых цен RTX 4070 Ti можно сделать вывод, что ничего не изменилось — модели по такой цене есть. Однако по сравнимой цене уже можно найти самые недорогие варианты RTX 4080, хотя рекомендованная цена этой модели — 9499 юаней.

Источники VideoCardz