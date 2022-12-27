NVIDIA планировала выпустить GeForce RTX 4080 12 ГБ в ноябре, но видеокарту отменили из-за неудачного названия и это отсрочило выпуск третьей модели высокого класса на несколько месяцев. Видеокарту переименовали в RTX 4070 Ti и, судя по всему, отложили до января следующего года, но новинка уже замечена в ряде каталогов, а крупные платформы электронной коммерции в Китае открыли предварительные заказы, сообщает VideoCardz.
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Цены для оформления предварительных заказов не отражают официальную рекомендованную производителем розничную цену, но, по крайней мере, позволяют понять, каких цен стоит ожидать. По информации различных источников, цены на RTX 4070 Ti в Китае должны начинаться от 7000 юаней. Это примерно на 25% дешевле RTX 4080 16 ГБ на старте продаж. Цены партнёрских вариантов начинаются от 7199 юаней (1033 доллара США) и доходят до 8399 юаней (1206 долларов США), в основном это модели Colorful, Gigabyte, Inno3D или MSI.
Предварительные цены разных вариантов RTX 4070 Ti в Китае, по информации VideoCardz:
- Colorful Vulcan OC: 8099 CNY
- Gigabyte Eagle: 7499 CNY
- Gigabyte Gaming OC: 7699 CNY
- Gigabyte AORUS Elite: 7899 CNY
- Gigabyte AORUS Master: 8199 CNY
- Inno3D X3: 7199 CNY
- Inno3D X3 OC: 7699 CNY
- Inno3D iChill: 8399 CNY
- MSI Ventus 3X: 7199 CNY
- MSI Gaming X: 7599 CNY
Как отмечает ресурс, отменённой RTX 4080 12 ГБ в Китае была назначена рекомендованная цена 7199 юаней, исходя из этого и первых цен RTX 4070 Ti можно сделать вывод, что ничего не изменилось — модели по такой цене есть. Однако по сравнимой цене уже можно найти самые недорогие варианты RTX 4080, хотя рекомендованная цена этой модели — 9499 юаней.
- Источники
- VideoCardz