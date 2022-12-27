Новинки ожидаются дороже своих предшественников.

Ранее китайские технологические СМИ сообщали о 10% росте цен на материнские платы среднего класса Intel B760 относительно прошлого поколения. На некоторых торговых площадках новые решения уже начинают появляться и предварительные цены действительно выше, что, впрочем, не должно удивлять. Некоторые подробности об изменении в ценах снова появились на закрытом китайском форуме поставщиков оборудования BoardChannels, как передаёт VideoCardz, цена нового поколения материнских плат B760 увеличится примерно на 100 юаней (14 долларов США) — это среднее повышение цен для вариантов начального и среднего класса. Для более продвинутых моделей рост цен может достигать 200…300 юаней (29…43 доллара США). Подробностей о ценах H770 плат нет, а данные о поставках совпадают с предыдущими прогнозами, якобы готовая продукция уже отгружается дистрибьюторам.

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Как и в прошлых поколениях, материнские платы H770 и B760 будут отличаться от флагманских меньшим количеством поддерживаемых линий PCIe и DMI, отсутствием поддержки разгона процессора. По информации EXPreview, чипсет B760 будет поддерживать 10 линий PCIe 4.0 против 6 у плат B660, количество линий PCIe 3.0 уменьшится от 8 до 4. Для H770 количество соответствующих линий 16 и 8 против 12 и 12 в прошлом поколении. Остальные характеристики приведены в таблице.

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Сообщается, что выпуск новых материнских плат серии 700 запланирован на 5 января, в этот же день Intel должна представить настольные процессоры Core 13-го поколения с заблокированным множителем.

Источники VideoCardz EXPreview