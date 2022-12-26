Прирост скорости загрузки сложных страниц может достигать 10-20 раз.

В ближайших выпусках веб-браузера Firefox ожидается существенное повышение производительности специальных возможностей, когда браузер работает с приложениями для повышения доступности, сообщает gHacks со ссылкой на блог ведущего специалиста по обеспечению доступности в Mozilla. Приложения для повышения доступности инспектируют и отслеживают веб-страницы — это должно происходить как можно быстрее, чтобы не возникало проблем с адаптацией содержимого, которое зачастую динамически подгружается во время работы. Сайты становятся всё сложнее и службы доступности тоже должны совершенствоваться, поэтому в Mozilla озаботились обновлением архитектуры механизма специальных возможностей.

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Пользователи Firefox в операционных системах Windows и Linux увидят улучшения, когда будут выпущены версии 111 и 112. Изменения уже тестируются в «ночных сборках» Firefox Nightly, в январе тестирование должны начать бета-версии Firefox Beta 110. Версия для Mac всё ещё разрабатывается, но ожидается в первой половине 2023 года.

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Внутренние тесты Mozilla показали многократный прирост скорости загрузки страниц, элементарный пример — при работе в почте Gmail открытие письма в два раза происходит в два раза быстрее, 100 мс против 200 мс в текущей реализации, а возврат от открытого письма к главной странице требует 150 мс вместо 410 мс. Огромное ускорение достигается при работе с большими документами — до 10…20 раз. Новая реализация Firefox кроме скорости повышает надёжность и удобство, экономит память, обеспечивает более точное тестирование на попадание.