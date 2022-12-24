Правда пока окончательно неизвестно, выпустит ли NVIDIA такую видеокарту.

Timothy Dykes, Unsplash

Днями ранее YouTube инсайдер Moore's Law is Dead заявил о подготовке новой видеокарты NVIDIA TITAN RTX на базе архитектуры Ada Lovelace. Мысли о возможности появления такой модели напрашиваются и без инсайдеров, в графическом процессоре текущего флагмана GeForce RTX 4090 активированы далеко не все функциональные блоки, оставшихся вполне хватит, чтобы выпустить ещё несколько моделей. Но Moore's Law is Dead поделился не только прогнозом, но и показал рендеры TITAN, которые, по его словам, основаны на реальных фотографиях. Многие конструктивные особенности видеокарты на рендерах вызывали вопросы, но, когда речь идёт о таком монструозном решении, ожидать можно чего угодно. Однако достаточно надёжный инсайдер, известный в Twitter* под псевдонимом @kopite7kimi считает, что представленные рендеры TITAN не соответствуют действительности, сообщает Tom’s Hardware.

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@kopite7kimi не отрицает, что видеокарта TITAN RTX Ada может появиться, более того, об этом инсайдер говорил и ранее, но система охлаждения данной модели должна быть иной. Охлаждение должно состоять из массивного радиатора и трёх вентиляторов, считает @kopite7kimi. Это уже классическая конструкция, которая используется в подавляющем большинстве флагманских моделей разных производителей. Если предсказания верны, можно предположить, что в такой мощной и сложной видеокарте предпочтут трёхвентиляторную конструкцию вместо необычного варианта с двумя вентиляторами, расположенными по разные стороны видеокарты.

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С другой стороны, ранее высказывались предположения, что трёхвентиляторное охлаждение — это просто инженерный прототип, который не пойдёт в массовое производство и Moore's Law is Dead уверен в этом. Так или иначе, инсайдеры сходятся в том, что выпуск видеокарты TITAN RTX возможен, но, скорее всего, ждать эту модель придётся ещё долго, презентовать её могут на каком-нибудь крупном профессиональном мероприятии, так TITAN RTX Turing был представлен на конференции по нейронным системам обработки информации NeurIPS 2018 года.

Источники @kopite7kimi в Twitter* Tom's Hardware * заблокирован в РФ