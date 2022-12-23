Видеокарта может появиться даже в премиальном исполнении SUPRIM, включая варианты X и SE.

Javier Esteban, Unsplash

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ожидают в самом начале января, продажи должны стартовать 5 января и за день до этого появятся первые обзоры от прессы. Модель уже успела отметиться в Geekbench, на сайтах различных торговых сетей и ряда производителей, теперь MSI оставила заявку на регистрацию своих вариантов RTX 4070 Ti в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.

MSI GeForce RTX 4070 Ti

GAMING TRIO 12G

GAMING X TRIO 12G

SUPRIM 12G

SUPRIM SE 12G

SUPRIM X 12G

VENTUS 3X 12G

VENTUS 3X 12G OC

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Производитель регистрирует семь моделей, включая премиальные решения SUPRIM, одно из которых имеет обозначение SE, возможно, даже ожидается какое-то специальное издание. Также в списке присутствуют хорошо известные исполнения GAMING TRIO и VENTUS 3X. Более никаких сюрпризов, все видеокарты оснащаются 12 ГБ видеопамяти и, как ожидается, другие спецификации тоже будут аналогичны таковым у отменённой RTX 4080 12 ГБ. Изменится ли рекомендованная цена RTX 4070 Ti, точно неизвестно. Скорее всего, она останется на прежнем уровне 899 долларов США или изменится незначительно, в ряде слухов говорилось о скидке около 50 долларов.

Источники ЕЭК VideoCardz