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MSI регистрирует исполнения SUPRIM, VENTUS и GAMING для GeForce RTX 4070 Ti в базе данных ЕЭК
Видеокарта может появиться даже в премиальном исполнении SUPRIM, включая варианты X и SE.
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Javier Esteban, Unsplash

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ожидают в самом начале января, продажи должны стартовать 5 января и за день до этого появятся первые обзоры от прессы. Модель уже успела отметиться в Geekbench, на сайтах различных торговых сетей и ряда производителей, теперь MSI оставила заявку на регистрацию своих вариантов RTX 4070 Ti в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает VideoCardz.

  • MSI GeForce RTX 4070 Ti
  • GAMING TRIO 12G
  • GAMING X TRIO 12G
  • SUPRIM 12G
  • SUPRIM SE 12G
  • SUPRIM X 12G
  • VENTUS 3X 12G
  • VENTUS 3X 12G OC

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Производитель регистрирует семь моделей, включая премиальные решения SUPRIM, одно из которых имеет обозначение SE, возможно, даже ожидается какое-то специальное издание. Также в списке присутствуют хорошо известные исполнения GAMING TRIO и VENTUS 3X. Более никаких сюрпризов, все видеокарты оснащаются 12 ГБ видеопамяти и, как ожидается, другие спецификации тоже будут аналогичны таковым у отменённой RTX 4080 12 ГБ. Изменится ли рекомендованная цена RTX 4070 Ti, точно неизвестно. Скорее всего, она останется на прежнем уровне 899 долларов США или изменится незначительно, в ряде слухов говорилось о скидке около 50 долларов.

Источники
ЕЭК
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #msi
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Твоя 3060 соснёт тунца у этой 2060 super с алика в большинстве игр.
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for2ne
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Это еще божеский охлад, 3 теплотрубки и большая плита под термопрокладки. Это уровень теперешних 6600xt азус strix кста. Видимо вентили совсем дно, ну или совсем радиатор мелкий.
MLLSE RTX 2060 Super с Али - почти нонейм за 17000р при 140 Вт выдал 2000 МГц в играх
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