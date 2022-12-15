Количество блоков SM такое же, как у отменённой RTX 4080 12 ГБ.

Caspar Camille Rubin, Unsplash

NVIDIA отказалась от выпуска GeForce RTX 4080 12 ГБ вскорости после анонса, с тех пор официально о дальнейшие судьбе видеокарты информации нет. Предположения о том, что модель просто выпустят на рынок под названием RTX 4070 Ti вскорости стали подтверждаться. В Сети появлялись различные утечки: изображение коробки, спецификации недавно промелькнули на сайтах нескольких производителей. Теперь RTX 4070 Ti появилась в базе данных Geekbench, кто-то приступил к активным тестам новинки и на момент написания Twitter* бот @BenchLeaks сообщил уже о нескольких результатах.

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Во-первых, это ещё раз подтверждает подготовку GeForce RTX 4070 Ti к выпуску в ближайшее время. По последним слухам, модель представят во время выставки CES 2023, 3 января. Обзоры прессы якобы появятся уже на следующий день, а продажи запланированы на 5 января. Во-вторых, в базе данных Geekbench подтверждается наличие 60 вычислительных блоков SM, а значит количество CUDA-ядер и большинства других функциональных блоков уже точно не изменилось. Пиковая частота достигала 2730 МГц.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В-третьих, есть результат в OpenCL бенчмарке Geekbench. На что способна RTX 4080 12 ГБ уже примерно понятно, NVIDIA публиковала собственные данные, где видеокарта была на 20…25% медленнее RTX 4080 16 ГБ. Но всё же, лучший результат RTX 4070 Ti на момент написания 219504 балла, что очень близко к среднему результату RTX 3080 Ti — 209081 балл.

Источник: Geekbench @BenchLeaks в Twitter* * заблокирован в РФ