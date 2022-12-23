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Будущий мобильный супер-флагман Intel Core i9-13980HX замечен в Geekbench
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Ritupon Baishya, Unsplash

Появилось подтверждение подготовки компанией Intel процессора Core i9-13980HX для ноутбуков, платформа компании ASUS с данным процессором была протестирована в Geekbench. Как и сообщалось ранее, конфигурация ядер процессора 8P+16E, как у другой мобильной модели 13900HX и настольного 13900K. Что касается частот, 13980HX должен стать супер-флагманом будущей мобильной линейки, предлагая пиковую частоту на уровне 5,6 ГГц — на 200 МГц больше, чем у 13900HX. Не лишним будет напомнить, что серия HX должна объединять настольные процессоры в корпусе BGA для ноутбуков.

Источник: Geekbench

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Результаты Core i9-13980HX пока ниже ожидаемых, процессор набрал 1970 баллов в однопотоке, 20826 баллов в многопотоке и это пока ниже тех результатов, что появились за последнее время для 13900HX. Возможно, это следствие того, что укротить мощь 13980HX не так-то просто и платформа пока была не готова раскрыть потенциал процессора. Как отмечают в Wccftech, где ранее предсказали появление модели, телеметрия Geekbench показывает, что процессор не повышал частоту выше 5,2 ГГц.

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Презентацию новых мобильных процессоров Intel ожидают на выставке CES 2023, как и множества других новинок, включая ноутбуки на базе этих процессоров. Судя по всему, ведущие производители игровых ноутбуков готовят производительные 18-дюймовые модели, где и может найти применение Core i9-13980HX — места для реализации охлаждения этого процессора в таких ноутбуках будет достаточно.

Источники
Geekbench
Wccftech
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#intel #процессоры
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