В линейке RTX 30 компании представили две совместные модели с массивным, но с очень тихим и эффективным охлаждением.

Martin Katler, Unsplash

По слухам, ASUS собирается представить видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, разработанные в сотрудничестве с Noctua. Как сообщает Wccftech, информация исходит от главного редактора китайского технологического ресурса ChipHell под псевдонимом nApoleon. Презентация планируется в рамках выставки CES 2023, но какие модели будут выбраны для создания новых модификаций видеокарт, пока неизвестно. В линейке GeForce RTX 30 первой совместной видеокартой ASUS и Noctua стал вариант RTX 3070 Noctua Edition, сообщалось, что исполнение привлекло много внимания и пользовалось спросом, поэтому позже была выпущена ещё одна модификация, уже для RTX 3080.

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Видеокарты Noctua Edition использовали массивное охлаждение с парой вентиляторов Noctua NF-A12x25 PWM и занимали четыре слота расширения, отличаясь очень низким уровнем шума и исключительным охлаждением. Утверждается, что новые модели Noctua Edition будут использовать специальную конструкцию печатной платы, а также получат обновлённый дизайн системы охлаждения. Решения относятся к премиальному сегменту, ожидается, что стоить такие модели будут ощутимо выше среднего.

Источники ChipHell Wccftech