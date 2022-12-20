При этом, 13900HX может быть не самым производительным в линейке.

Ожидания презентации мобильных процессоров Intel Core 13-го поколения на выставке CES 2023 подкрепляются новыми записями в базе данных Geekbench. Сегодня снова был замечен флагманский 24-ядерный и 32-поточный процессор Core i9-13900HX, как отмечает VideoCardz, тестирование прошла платформа компании Clevo, она также оснащалась 32 ГБ оперативной памяти. Ранее 13900HX отметился в Geekbench вместе с новым ноутбуком Razer Blade 18 и результаты процессора тогда были аналогичны сегодняшним: 2039 баллов в однопотоке и 20943 балла в многопотоке. Пиковая частота снова близка к 5,4 ГГц, вероятно, это уже окончательная спецификация.

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Что интересно, ресурс отмечает превосходство данного мобильного процессора над настольным Core i7-13700K, действительно, средние оценки этой модели находятся в диапазонах 2091…2144 для однопоточной и 18599…19532 для многопоточной производительности. В однопотоке настольная версия всё-таки чуточку быстрее, а отставание в многопотоке объясняется меньшим количеством ядер и потоков, конфигурация настольного 13700K 8P+8E, а мобильного 13900HX — 8P+16E.

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Стоит напомнить, недавно появились слухи, что Core i9-13900HX не будет флагманом линейки, планируется ещё более производительный 13980HX с пиковой частотой до 5,6 ГГц. Возможно, такой процессор будет использоваться в больших игровых 18-дюймовых ноутбуках и мобильных рабочих станциях, где не так важен размер и вес устройства.

Источники Geekbench VideoCardz