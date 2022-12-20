Оптический сенсор AimPoint имеет разрешение 36000DPI.

Компания ASUS сообщает о доступности двух новых игровых мышек в серии Republic of Gamers (ROG), это анонсированные ранее ROG Keris Wireless AimPoint и ROG Gladius III Wireless AimPoint — довольно продвинутые и оснащённые девайсы, отличающиеся небольшим весом и возможностью быстрой замены переключателей. Как отмечает ASUS, модель под названием Keris больше подходит под небольшую руку для хвата пальцами или «коготь», Gladius III подойдёт для хвата ладонью. Обе используют точный оптический сенсор AimPoint разрешением 36000 DPI, он способен считывать поверхность при скорости перемещения до 650IPS и ускорении до 50G.

ROG Keris Wireless AimPoint. Источник: ASUS

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Конструкция мышек была переработана, чтобы снизить вес: 75 граммов весит Keris Wireless AimPoint и 79 граммов — Gladius III Wireless AimPoint. Кроме того, мышки легко разбираются, позволяют заменять переключатели — ресурс комплектных составляет 70 млн нажатий, их можно заменить на совместимые 3-контактные механические и 5-контактные оптические. Инженерам удалось снизить энергопотребление на 50%, по сравнению с типичными игровыми мышами, использующими такой же аккумулятор, заявлена автономная работа до 119 часов при беспроводном подключении 2,4 ГГц.

ROG Gladius III Wireless AimPoint. Источник: ASUS

Мыши можно подключить тремя способами: беспроводное подключение 2,4 ГГц; Bluetooth подключение до трёх устройств одновременно благодаря технологии Fast Pairing; проводное подключение. Технология ROG SpeedNova Wireless оптимизирует беспроводную передачу данных, меньшую задержку за счёт устранения перегрузки сигнала и выбора лучших частот.

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Среди других особенностей: гибкий и лёгкий кабель ROG Paracord, тефлоновые ножки с закруглёнными краями, основные кнопки с покрытием из гладкого и нескользящего PBT пластика, а для ещё более уверенного хвата в комплекте есть уже нарезанные наклейки Grip Tape. Мыши доступны в чёрном и белом цвете Moonlight White, рекомендованные цены в Европе включая налоги:

Источники ASUS Guru3D