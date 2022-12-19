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В BIOS плат Gigabyte Intel Z790 есть показатель «Печенька» — он отражает потенциал разгона ЦП
Для некоторых пользователей показатель в BIOS под названием Biscuits мог быть непонятен.
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Vyshnavi Bisani, Unsplash

Если вы являетесь владельцем процессора Intel Core i9K и материнской платы Gigabyte на базе чипсета Intel Z790, то, возможно, замечали в BIOS цифровое значение с названием «Печенье» (Biscuits). Многие могли не обращать на него внимания, а зря, как оказалось, значение указывает на «качество чипа», иными словами, оценка показывает, насколько может быть «удачен» экземпляр вашего процессора в разгоне, каков его потенциал, объясняет ресурс KitGuru. Данный показатель знаком более опытным пользователям, так известная утилита GPU-Z тоже может определить параметр ASIC Quality для графического процессора.

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В BIOS материнских плат Gigabyte показатель Biscuits внедрил оверклокер HiCookie. Со ссылкой на профессионала специалисты KitGuru сообщают, что, если Biscuits равен 100, можно рассчитывать на разгон до 8,0 ГГц под жидким азотом. Значения Biscuits выше 90 считаются очень хорошими, а вот процессоры с оценкой ниже 90 могут быть подвержены ошибкам при криогенных температурах — для экстремальных рекордов разгона не годятся.

Образец процессора Intel Core i9-13900K с оценкой Biscuits около 91 — высокое значение свидетельствует о хорошем потенциале разгона. Источник: KitGuru
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На данный момент оценка Biscuits доступна только для процессоров Intel Core i9K, но специалисты не исключают, что в будущем поддержку распространят на модели i7K и i5K. Gigabyte ранее представила технологию Instant 6GHz для автоматического разгона нескольких ядер процессора до частоты 6,0 ГГц. Данная технология изначально работала только с процессорами Core i9K, но позже производитель адаптировал её и для других моделей с разблокированным множителем, а также плат Intel Z690. Возможно, оценка «качества кремния» как-то вовлечена в этот процесс авторазгона, если так, то можно ожидать её появления и для других моделей процессоров.

Источники
KitGuru
ProHardver
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#intel #материнские платы #gigabyte
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