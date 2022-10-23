Функция появилась в новом обновлении BIOS.

Unervi González, Unsplash

Intel анонсировала первый настольный процессор с частотой 6,0 ГГц в рамках семейства Core 13-го поколения, но когда он появится, точно неизвестно. Новые процессоры обладают отличным разгонным потенциалом и, вероятно, многие продвинутые любители разгона смогут настроить базовую модель Core i9-13900K на работу при такой частоте — нужно добавить 200 МГц к максимальному турбо-бусту по 1-2 ядрам. Как стало известно, владельцы материнских плат GIGABYTE на базе чипсета Z790 могут попробовать решить эту задачу переключением одной настройки, компания выпустила BIOS с функцией Instant 6GHz.

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Как объясняет производитель, в задачи функции входит калибровка базового напряжения процессора и значений Load-Line Calibration с поиском двух наиболее удачных ядер. Instant 6GHz работает только с флагманским Core i9-13900K и за счёт повышения частоты позволяет добиться прироста одноядерной производительности около 3%. Новый BIOS уже можно загрузить с сайта GIGABYTE, он доступен не только для самых продвинутых моделей, таких как AORUS, но и для других вариантов, присутствующих в каталоге на данный момент, в том числе, с новым BIOS функция Instant 6GHz доступна и для модели Z790 D DDR4.