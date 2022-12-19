Для исправления придётся обратиться к среде восстановления.

После недавних обновлений Windows 10 в декабрьский «вторник исправлений» пользователи могут столкнуться с очередной проблемой — критической ошибкой BSOD с кодом 0xc000021a. Как сообщает Neowin, в Microsoft подтвердили проблему для некоторых пользователей после установки KB5021233 от 12 декабря. Её причиной является несоответствие между версиями файлов hidparse.sys в %windir%\System32 и %windir%\System32\drivers — это может привести к сбою проверки подписи. Проблеме подвержены клиентские версии Windows 10, начиная от 20H2 и заканчивая новейшей 22H2.

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Для решения проблемы потребуется загрузка в среду восстановления WinRE, где нужно будет заменить один из файлов драйвера на другой путём копирования с помощью встроенной консольной утилиты xcopy . Например, если операционная система установлена на диск C , то hidparse.sys нужно скопировать из директории C:\Windows\System32\drivers\ в C:\Windows\System32 . Подробная инструкция приводится на сайте Microsoft и компания не рекомендует использовать другие методы для решения проблемы, официальное исправление должны представить в следующем выпуске обновлений. Также недавно сообщалось, что в обновлениях Windows 10 от сентября нашли проблему, которая может нарушать работу панели задач, проводника и некоторых приложений.

Источники Microsoft Neowin