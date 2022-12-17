Не все пользователи спешат переходить на Windows 11 опасаясь различных проблем, но в уже привычной многим Windows 10 тоже периодически находят новые баги, хотя система развивается уже не так активно. Очередная проблема связана со странным поведением панели задач, сообщает Neowin со ссылкой на официальный список известных проблем. Судя по всему, проблемы скрывались в накопительном обновлении, которое для Windows 10 22H2 выпустили в октябре, а для предыдущих поддерживаемых версий в сентябре.
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«После установки обновлений, выпущенных 20 сентября 2022 г. или позже, элементы панели задач могут мерцать и вызывать нестабильность системы», — сообщает Microsoft. В число симптомов входят: мерцание иконок виджетов на панели задач, отсутствие отклика панели задач и/или проводника Windows, а также офисных приложений Microsoft Word и Excel, если они запущены в момент проявления проблемы, причём иногда исправить ситуацию не поможет даже перезагрузка устройства.
Для рядовых пользователей исправить проблему планируют с помощью технологии отката проблемных обновлений Known Issue Rollback (KIR), что касается корпоративных версий ОС, для администраторов предлагается скачать шаблон административной политики, включение которой должно помочь избежать описанных проблем. Затронуты операционные системы Windows 10 22H2, 21H2, 21H1 и 20H2.