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Mozilla подвела итоги года для Firefox, перечислив главные нововведения в браузере
Повысилась конфиденциальность и удобство работы.
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Ray Hennessy, Unsplash

Mozilla решила подвести итоги года для Firefox и перечислила основные достижения браузера в 2022 году. В список вошли важные изменения, которые повысили конфиденциальность и защиту пользователей, а также удобство работы с браузером. Что касается конфиденциальности, на первом месте в списке полная защита cookie-файлов. В этом году настройка была включена в браузерах Firefox по умолчанию, она ограничивает доступ к файлам cookie в пределах сайта, на котором они были созданы. Это сокращает возможности отслеживания, в частности, переходов между сайтами.

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Далее отмечается появление ярлыка для запуска браузера в приватном режиме. Для этого режима по умолчанию включили тёмную тему оформления, а также внесли некоторые изменения в логотипы и иконки, чтобы пользователь незамедлительно мог понять, что работает с приватным просмотром. И последний пункт — форсирование соединения по защищённому протоколу HTTPS по умолчанию.

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Среди нововведений, которые должны были удивить и порадовать пользователей, пунктов больше. В первую очередь компания отмечает появление возможности редактирования PDF документов, внедрили её относительно недавно. Теперь можно заполнять формы, рисовать и вставлять блоки с текстом. Внимание уделили и возможности синхронизации, что позволяет легко переключаться между устройствами и всегда продолжать работу с того места, где вы остановились. Почему-то компания не напоминает о появлении Firefox View — страницы, где можно увидеть недавнюю историю на всех устройствах. В этом году также появились субтитры и титры в режиме просмотра видео «Картинка-в-картинке», а в мобильных версиях браузера навели порядок в истории просмотра, добавив группировку запросов по папкам.

Источник:
Mozilla
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#mozilla #mozilla firefox #веб-браузеры
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