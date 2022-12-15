Mozilla решила подвести итоги года для Firefox и перечислила основные достижения браузера в 2022 году. В список вошли важные изменения, которые повысили конфиденциальность и защиту пользователей, а также удобство работы с браузером. Что касается конфиденциальности, на первом месте в списке полная защита cookie-файлов. В этом году настройка была включена в браузерах Firefox по умолчанию, она ограничивает доступ к файлам cookie в пределах сайта, на котором они были созданы. Это сокращает возможности отслеживания, в частности, переходов между сайтами.
реклама
Далее отмечается появление ярлыка для запуска браузера в приватном режиме. Для этого режима по умолчанию включили тёмную тему оформления, а также внесли некоторые изменения в логотипы и иконки, чтобы пользователь незамедлительно мог понять, что работает с приватным просмотром. И последний пункт — форсирование соединения по защищённому протоколу HTTPS по умолчанию.
Среди нововведений, которые должны были удивить и порадовать пользователей, пунктов больше. В первую очередь компания отмечает появление возможности редактирования PDF документов, внедрили её относительно недавно. Теперь можно заполнять формы, рисовать и вставлять блоки с текстом. Внимание уделили и возможности синхронизации, что позволяет легко переключаться между устройствами и всегда продолжать работу с того места, где вы остановились. Почему-то компания не напоминает о появлении Firefox View — страницы, где можно увидеть недавнюю историю на всех устройствах. В этом году также появились субтитры и титры в режиме просмотра видео «Картинка-в-картинке», а в мобильных версиях браузера навели порядок в истории просмотра, добавив группировку запросов по папкам.
- Источник:
- Mozilla