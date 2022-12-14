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В Geekbench отметился 4-ядерный Intel Alder Lake-N N95 — уровень старых Core i3/i5 при TDP 15 Вт
Модель получит только малые ядра.
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Intel отказалась от брендов Pentium и Celeron для мобильных процессоров начального класса, но не отказалась от выпуска самих процессоров для данного сегмента и, судя по всему, готовит новую линейку только с «малыми» или эффективными E-ядрами на базе архитектуры Gracemont. Несколько таких процессоров уже отметились в Сети, они относятся к подсемейству Alder Lake с индексом N. В обозначении моделей N тоже используется, так известно о моделях N200 и N100, которые должны объединять два кластера E-ядер, всего 8 ядер. Теперь в базе данных Geekbench появился ещё один вариант, 4-ядерный.

Источник: Geekbench

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Процессор получил обозначение N95 и, вероятно, только один кластер E-ядер. Базовая частота скромная, около 1,7 ГГц, но в турбо-режиме частота повышалась до 3,1 ГГц, что отмечено в телеметрии Geekbench. Также процессор может похвастаться 2 МБ кэш-памяти 2-го уровня L2 и 6 МБ кэш-памяти 3-го уровня L3. Тестовая платформа оснащалась 8 ГБ оперативной памяти и оценки процессора составили: 781 балл в однопотоке и 1978 баллов в многопотоке. Однопоток на уровне AMD Ryzen 1-го поколения, отмечает Wccftech, что вполне неплохо, учитывая теплопакет около 15 Вт. Производительность в многопотоке близка к таким моделям, как 2-ядерные и 4-поточные Intel Core i3-1005G1 или Core i5-7267U, в среднем, такие же результаты показывают настольные Core i5-2310 и Pentium G4620.

Источник:
Geekbench
Wccftech
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#intel #процессоры
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