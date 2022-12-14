Компания Biostar представила видеокарты AMD Radeon RX 7900, для каждой модели XTX и XT производитель выпустил две версии: в стандартном дизайне и собственном. Спецификации стандартных вариантов соответствуют установленным AMD, дизайн, соответственно, тоже. А вот нестандартные модели уже существенно отличаются, во-первых, своими размерами — модели XTX и XT занимают более трёх слотов расширения, на изображениях просматривается крупный радиатор, но подробностей о конструкции пока нет.
- Референсные варианты Radeon RX 7900:
- XTX — VA7906AEF4 (2300/2500 МГц)
- XT— VA7906XE00 (2000/2400 МГц)
- Нестандартные варианты Radeon RX 7900:
- XTX — VA7906AMF4 (2270/2500 МГц)
- XT— VA7906XM00 (2025/2395 МГц)
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Внешне видеокарты нестандартного дизайна выглядят просто, чёрный кожух без всяких изысков и три вентилятора, сзади металлический бэкплейт с вентиляционными вырезами. Количество разъёмов дополнительного питания соответствует стандартным видеокартам — два 8-контактных.
Для нестандартных моделей AMD Radeon RX 7900 компания Biostar также изменила заводские частоты. Если это не ошибка, игровая частота графического процессора VA7906AMF4 даже уменьшилась на 30 МГц без изменений в пиковой частоте. В случае варианта VA7906XM00 всё немного наоборот, заявлена на 25 МГц более высокая игровая частота, но пиковая незначительно уменьшена — на 5 МГц. Нестандартные решения предлагают набор видеовыходов 3×DP+1×HDMI. Стоимость не уточняется.
- Источник:
- Biostar