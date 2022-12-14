Теперь в электромобилях доступны тысячи игр.

Charlie Deets, Unsplash

В Tesla уже давно говорили о расширении игровых возможностей мультимедиа системы электромобилей, благо производительность новых систем находится на достаточном уровне и может сравниться с современными игровыми консолями. В середине года Илон Маск (Elon Musk) сообщал о продвижении в вопросе интеграции игрового клиента Steam в мультимедиа систему электромобилей, как стало известно The Verge, владельцы Tesla накануне стали получать праздничное обновление Holiday Update и в нём есть Steam, а также Apple Music и много других изменений.

реклама

На данный момент не очень понятно, все ли электромобили получат доступ к игровому клиенту Steam, в Tesla расплывчато говорят о «новых» моделях Model S и X, подчёркивает The Verge, предполагая, что речь идёт о Plaid версиях с новой мощной мультимедиа-системой на базе процессора AMD Ryzen и ускорителя AMD Radeon с графическим процессором Navi 23 — что-то наподобие Radeon RX 6600. Однако ранее сообщалось, что новая мультимедиа устанавливается не только в Plaid версии электромобилей, Model 3 и другие модели тоже могут собираться уже с новой производительной мультимедиа.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Tesla выпустила небольшой видеоролик с демонстрацией игрового процесса Cyberpunk 2077, на видео также можно заметить беспроводной контроллер, теперь владельцам электромобилей доступны «тысячи игр» из Steam.