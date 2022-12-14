В Tesla уже давно говорили о расширении игровых возможностей мультимедиа системы электромобилей, благо производительность новых систем находится на достаточном уровне и может сравниться с современными игровыми консолями. В середине года Илон Маск (Elon Musk) сообщал о продвижении в вопросе интеграции игрового клиента Steam в мультимедиа систему электромобилей, как стало известно The Verge, владельцы Tesla накануне стали получать праздничное обновление Holiday Update и в нём есть Steam, а также Apple Music и много других изменений.
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На данный момент не очень понятно, все ли электромобили получат доступ к игровому клиенту Steam, в Tesla расплывчато говорят о «новых» моделях Model S и X, подчёркивает The Verge, предполагая, что речь идёт о Plaid версиях с новой мощной мультимедиа-системой на базе процессора AMD Ryzen и ускорителя AMD Radeon с графическим процессором Navi 23 — что-то наподобие Radeon RX 6600. Однако ранее сообщалось, что новая мультимедиа устанавливается не только в Plaid версии электромобилей, Model 3 и другие модели тоже могут собираться уже с новой производительной мультимедиа.
Tesla выпустила небольшой видеоролик с демонстрацией игрового процесса Cyberpunk 2077, на видео также можно заметить беспроводной контроллер, теперь владельцам электромобилей доступны «тысячи игр» из Steam.
- Источник:
- The Verge