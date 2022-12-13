Похоже, это последний значительный релиз в этом году.

Сегодня Mozilla выпускает новое значительное обновления веб-браузера Firefox до версии 108, в основном обновление вносит ряд исправлений безопасности, но есть в нём и полезные функции с новыми оптимизациями. Как сообщает gHacks, для пользователей Windows 11 появилась поддержка встроенного в эту версию операционной системы режима эффективности, когда он активен Firefox будет уменьшать использование ресурсов фоновыми вкладками. А чтобы проконтролировать это, переход в диспетчер задач браузера теперь можно осуществить комбинацией клавиш Shift+Esc, но и в диспетчере задач Windows 11 будет видно, какие процессы Firefox переведены в эффективный режим — напротив процесса будет присутствовать соответствующая пиктограмма и статус.

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В числе других изменений поддержка цветовых профилей ICCv4; при сохранении и печати форм PDF улучшена обработка символов, не входящих в таблицу кодировки ASCII; устранена проблема с настройкой показа панели закладок только при открытии новых вкладок. Куда больше различных нововведений получили разработчики, например, появилась поддержка API WebMIDI для обмена данными с музыкальными инструментами через Интернет, тригонометрических функций и математических констант в CSS стилях, а также другие специфические возможности.