Похожа на улитку, но называется геккон.

Компания Akasa выпустила необычную активную систему охлаждения для твердотельных накопителей M.2 SSD, модель называется Gecko Cooler. Возможно, профиль кулера должен напоминать улыбающегося геккона или, может, гибкий, сворачивающийся хвост этой ящерицы. Однако, первая ассоциация, возникшая при взгляде на систему охлаждения — улитка. Впрочем, фантазия у всех разная. Решение занятное и представляет собой алюминиевый радиатор на металлической раме, сверху которого установлена «улитка» или «геккон» с центробежным вентилятором.

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Центробежный вентилятор диаметром 50-мм работает на скорости до 3000 об/мин. Как и любой вентилятор этого типа, он засасывает воздух в направлении по своей оси, а выбрасывает перпендикулярно ей, в корпус, прямо на алюминиевый радиатор. Воздух покидает корпус из боковых прорезей. Теплоотвод осуществляется и через металлическую раму — в комплекте две термопрокладки, чтобы отводить тепло с обеих сторон накопителя. По информации производителя, Gecko Cooler позволяет снизить температуру на 58%, в сравнении с накопителем без охлаждения, также решение заметно эффективнее пассивных радиаторов. Размеры устройства 76,21×72,53×24,2 мм, вес 191,1 грамм, максимальный уровень шума 29 дБ. Система охлаждения предназначена для высокопроизводительных накопителей M.2 SSD формата 2280.