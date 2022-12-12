Довольно внушительный объём поставок.

Onur Binay, Unsplash

За прошедший месяц появлялись различные противоречивые слухи о доступности и поставках флагманских видеокарт AMD Radeon RX 7900 и накануне официальной даты начала продаж обойти эту тему не удалось. Кайл Беннет (Kyle Bennett), специалист, известный как создатель зарубежного технического ресурса HardOCP, написал в своём Twitter* @KyleBennett со ссылкой на ряд источников: «…AMD поставит более 200 тыс видеокарт 7900 XT и XTX в четвёртом квартале. Более 30000 референсных видеокарт появится на полках в день запуска». Ранее Беннет уже отметился несколькими точными прогнозами по поводу новых видеокарт AMD, но, в любом случае, эту информацию стоит воспринимать как слух.

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Много это или мало, сложно сказать, так специалисты Tom’s Hardware отмечают со ссылкой на исследование аналитического агентства Jon Peddie Research, что в прошлом квартале объёмы поставок видеокарт в отрасли находились на отметке 7 млн единиц. Это общий объём во всех сегментах, включая ноутбуки, с учётом этого 200 тыс видеокарт за квартал — вполне впечатляющая цифра. Ресурс Wccftech также пишет, что до середины ноября NVIDIA якобы поставила около 160 тыс видеокарт GeForce RTX 40, из которых 130 тыс — модели RTX 4090 (продажи начались 12 октября).

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Первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT появятся сегодня, компания официально заявила, что вариант XTX должен конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4080 и первые результаты синтетических тестов, появившиеся в Сети, подтверждают это.