Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Поставки видеокарт AMD Radeon RX 7900 могут превысить 200 тыс единиц в 4 квартале
Довольно внушительный объём поставок.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
Onur Binay, Unsplash

За прошедший месяц появлялись различные противоречивые слухи о доступности и поставках флагманских видеокарт AMD Radeon RX 7900 и накануне официальной даты начала продаж обойти эту тему не удалось. Кайл Беннет (Kyle Bennett), специалист, известный как создатель зарубежного технического ресурса HardOCP, написал в своём Twitter* @KyleBennett со ссылкой на ряд источников: «…AMD поставит более 200 тыс видеокарт 7900 XT и XTX в четвёртом квартале. Более 30000 референсных видеокарт появится на полках в день запуска». Ранее Беннет уже отметился несколькими точными прогнозами по поводу новых видеокарт AMD, но, в любом случае, эту информацию стоит воспринимать как слух.

реклама

Много это или мало, сложно сказать, так специалисты Tom’s Hardware отмечают со ссылкой на исследование аналитического агентства Jon Peddie Research, что в прошлом квартале объёмы поставок видеокарт в отрасли находились на отметке 7 млн единиц. Это общий объём во всех сегментах, включая ноутбуки, с учётом этого 200 тыс видеокарт за квартал — вполне впечатляющая цифра. Ресурс Wccftech также пишет, что до середины ноября NVIDIA якобы поставила около 160 тыс видеокарт GeForce RTX 40, из которых 130 тыс — модели RTX 4090 (продажи начались 12 октября).

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Первые обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT появятся сегодня, компания официально заявила, что вариант XTX должен конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4080 и первые результаты синтетических тестов, появившиеся в Сети, подтверждают это.

Источник:
@KyleBennett в Twitter*
Tom's Hardware
Wccftech
* заблокирован в РФ
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #amd radeon
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В новой видеокарте Nvidia RTX 4070 вычислительных ядер может быть столько же, сколько в RTX 3070
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг подает признаки жизни — все больше видеокарт начинают вновь приносить прибыль
49
Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ поступили на вооружение в Красноярском крае
6
Европа собирается запретить продавать в Россию ноутбуки и жёсткие диски
139
Мыться и бриться станет дороже — власти вводят 35% налог на средства личной гигиены и другие
57
Компания Activision подала в суд на Калифорнию
1
В сети появились игровые тесты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX
26
Генсек НАТО выразил опасения о возможности прямого столкновения альянса с Россией
33
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
51
В России дефицит ксенона - спутники проекта Сфера с элетроракетными двигателями нечем заправлять
14
Китай активно скупает золото и сокращает долларовые активы страны
2
GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 6900 XT – стоит ли экономить 25 000р покупая видеокарту AMD
15
Российские чиновники переходят на Биткоины – взятки всё чаще дают с помощью криптовалют
+
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
5
Видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX появилась на Amazon за 1099 долларов
31
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
2
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» достигли рекордного показателя
57
RTX 4080 начала дешеветь ниже РРЦ в Британии
2
Toyota проводит испытания водородного автомобиля Corolla Cross H2 на дорогах общего пользования
+

Популярные статьи

Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
154
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
77
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
25
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
38
Asterigos: Curse of the Stars: краткий обзор
6
История создания клавиатуры Squidgeefish Rotary Keyboard
7
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Fashionable Something
10:39
Ещё один дурак
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Fashionable Something
10:38
Вот дурак, тогда зачем изобретали, пиши лучше сказки
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Алекс1375
10:37
Всё как и везде куда не плюнь
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Виктор Викторович
10:37
чушь написал, топовая 7900 уступает 3090ti в opengl ))
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Сергей Клементьев
10:36
пост чушь полная, по производительности нвидиа все же получше, дело только в том что отдана она на другие процессы, в 40 линейке тех же куда ядер не особо прибавилось от чего производительность особо ...
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Виктор Викторович
10:34
уже известны все результатыя, топовая амд даже полнцоенно 4080 не догнала, забудь.
AMD может не выдержать конкуренции с NVIDIA и перестать выпускать видеокарты
Артём Николаев
10:31
Точно так же с газом было. А потом вжух и тема резко перестала быть выгодной.
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
ВPretender
10:31
Автор де6ил... Дешманское кино... Эту тему уже месяца три как раскручивают, и вот теперь сняли кино... Даже одним планом не сняли - фуфло чистой воды... Вам уже не только в уши и глаза ссут, вам тепер...
Украинские войска заваривают люки на своих танках, чтобы экипаж не смог сбежать
Александр Залевский
10:30
Министерство нападения тоже так считает. Поэтому "срамоту" в Украину не отправляет
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Кирилл Набухов
10:29
Надо Собянину поручить найти в Китае танкостроительный завод, покупать танки там, и шильдик "Москвича" добавлять перед отправкой в армию.
Танк "Армата" не нужен в зоне СВО и я объясню почему
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем