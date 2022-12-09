Первые результаты видеокарт AMD Radeon нового поколения в бенчмарках 3DMark.

Abdullah Abid, Unsplash

Видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и XT уже отметились в бенчмарке Geekbench, показав неоднозначные результаты: в OpenCL модели отстают от конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 4080, а в Vulkan могут с ним конкурировать. Однако Geekbench не отражает игровую производительность, было бы интересно узнать хотя бы результаты в 3DMark — они появились. Ресурс VideoCardz опубликовал сведения о производительности обеих новинок AMD Radeon в сценариях 3DMark Fire Strike и Time Spy, пресетах Extreme и Ultra.

реклама

Как и видеокарты RDNA 2 прошлого поколения, новинки на базе RDNA 3 показывают более высокие результаты в 3DMark Fire Strike: Radeon RX 7900 XTX опережает GeForce RTX 4080 в пресете Extreme на 11%, в пресете Ultra — на 9%. Что касается RX 7900 XT, она чуть уступает RTX 4080, показывая на 1…2% более низкие результаты. Бенчмарк 3DMark Time Spy посложнее и здесь RTX 4080 оказалась быстрее RX 7900 XTX, новый флагман AMD уступил около 9% в пресете Extreme и около 2% в пресете Ultra. Предтоповая модель, RX 7900 XT, отстаёт уже от XTX варианта на 6% в Ultra пресете, а в Extreme, на удивление, показывает практически такой же результат.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В VideoCardz отмечают, что модели Radeon RX 7900 XTX и XT конкурентоспособны в борьбе с RTX 4080 и до 29% показывают более высокие результаты, чем флагман AMD Radeon прошлого поколения — RX 6950 XT. Но позиции NVIDIA как лидера надёжно закреплены RTX 4090, она непоколебима — её результаты гораздо выше.