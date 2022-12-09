Видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX и XT уже отметились в бенчмарке Geekbench, показав неоднозначные результаты: в OpenCL модели отстают от конкурента в лице NVIDIA GeForce RTX 4080, а в Vulkan могут с ним конкурировать. Однако Geekbench не отражает игровую производительность, было бы интересно узнать хотя бы результаты в 3DMark — они появились. Ресурс VideoCardz опубликовал сведения о производительности обеих новинок AMD Radeon в сценариях 3DMark Fire Strike и Time Spy, пресетах Extreme и Ultra.
реклама
Как и видеокарты RDNA 2 прошлого поколения, новинки на базе RDNA 3 показывают более высокие результаты в 3DMark Fire Strike: Radeon RX 7900 XTX опережает GeForce RTX 4080 в пресете Extreme на 11%, в пресете Ultra — на 9%. Что касается RX 7900 XT, она чуть уступает RTX 4080, показывая на 1…2% более низкие результаты. Бенчмарк 3DMark Time Spy посложнее и здесь RTX 4080 оказалась быстрее RX 7900 XTX, новый флагман AMD уступил около 9% в пресете Extreme и около 2% в пресете Ultra. Предтоповая модель, RX 7900 XT, отстаёт уже от XTX варианта на 6% в Ultra пресете, а в Extreme, на удивление, показывает практически такой же результат.
В VideoCardz отмечают, что модели Radeon RX 7900 XTX и XT конкурентоспособны в борьбе с RTX 4080 и до 29% показывают более высокие результаты, чем флагман AMD Radeon прошлого поколения — RX 6950 XT. Но позиции NVIDIA как лидера надёжно закреплены RTX 4090, она непоколебима — её результаты гораздо выше.
- Источник:
- VideoCardz