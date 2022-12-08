Результаты лучше, чем в OpenCL.

Abdullah Abid, Unsplash

Ещё один результат AMD Radeon RX 7900 XT появился в Geekbench, на этот раз видеокарту тестировали в Vulkan и результаты с этим графическим API у новых моделей Radeon куда лучше, чем с OpenCL. Если в OpenCL тесте результаты RX 7900 XT располагается где-то в промежутке между такими видеокартами NVIDIA, как GeForce RTX 3080 и 3080 Ti, то в Vulkan предтоповая модель AMD Radeon 7000 показывает результаты, близкие к RTX 4080.

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Оценка Radeon RX 7900 XT составила 162230 баллов, среднестатистических результатов для GeForce RTX 4080 в базе данных Geekbench ещё нет, средняя оценка по 72 результатам, зарегистрированным в последние дни, за исключением аномально низких, составляет примерно 175000 баллов. Это на 8% выше оценки RX 7900 XT. Напротив, ресурс Wccftech приписывает RTX 4080 оценку в Vulkan бенчмарке Geekbench около 149000 баллов, в этом случае превосходство RX 7900 XT составляет около 9%. Иными словами, в Geekbench Vulkan между видеокартами возможен паритет.