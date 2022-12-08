Вполне вероятно, что из новой серии NVIDIA её конкурентом будет RTX 4070 Ti.

Несколько дней назад в базе данных бенчмарка Geekbench впервые отметилась флагманская видеокарта AMD нового поколения — Radeon RX 7900 XTX. С тех пор кто-то продолжает активно тестировать модель, но результаты пока остаются приблизительно на том же уровне — видеокарта выступает наравне или лучше NVIDIA GeForce RTX 4080 в тесте, использующем графический API Vulkan, и немного хуже в OpenCL тесте. Накануне Geekbench посетила и предтоповая модель Radeon RX 7900 XT, новинку протестировали только с одним графическим API.

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AMD Radeon RX 7900 XT удалось набрать в тесте OpenCL 191822 балла, что на 16% меньше результата XTX варианта. Если сравнивать со средними результатами по всей базе данных Geekbench, то оценка практически на 6% выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 3080, и на 5% ниже, чем у RTX 3080 Ti. Игровую производительность это не отражает, но, если XTX вариант позиционируется как конкурент RTX 4080, то можно предположить, что XT должен быть конкурентом отменённой RTX 4080 12 ГБ — сейчас ожидают её перевоплощения в RTX 4070 Ti.

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Графические процессоры в Radeon RX 7900 XTX и XT отличаются количеством активных функциональных блоков и частотами, в частности, старший вариант получил 96 вычислительных блоков CU, 6144 потоковых процессоров SP двойного исполнения Dual-Issue с повышением частоты до 2,3…2,5 ГГц против 84 CU, 5376 SP и частот в диапазоне 2,0…2,4 ГГц у субфлагманского варианта.