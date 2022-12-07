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Moleculo За пост начислено вознаграждение
Core i3-10100 с DDR4-2666 неплохо смотрелся на фоне Ryzen 5 4500 — процессоры сравнили в играх
В России Core i3-10100 примерно в два раза дешевле Ryzen 5 4500.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Процессоры Intel Core i3 10-го поколения сохраняют актуальность при сборке бюджетных игровых компьютеров. Иногда, при сильно ограниченных финансовых возможностях, Core i3-10100 или 10105 используют с материнскими платами H410 или H510, жертвуя производительностью из-за ограничения скорости работы памяти режимом DDR4-2666, но даже в этом случае производительности более или менее хватает современным играм.

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Может ли Core i3-10100 конкурировать с моделями AMD Ryzen 4000, YouTube блогер RandomGaminginHD сравнил 4-ядерный и 8-поточный Core i3-10100 с 6-ядерным и 12-поточным AMD Ryzen 5 4500 — в Великобритании их стоимость примерно равна, но в России Ryzen 5 4500 примерно в два раза дороже и конкурентом Core i3-10100 скорее является Ryzen 3 4100, но тест всё равно актуален и показывает, что преимущество Ryzen 5 4500 временами не так уж и велико. Ниже значения среднего количества кадров в секунду (к/с) для системы на базе Core i3-10100 и Ryzen 5 4500:

  • Cyberpunk 2077 — 68 | 73
  • CS GO — 319 | 311
  • Marvel’s Spider Man Remastered — 85 | 97
  • Need for Speed Unbound — 74 | 86
  • Call of Duty Modern Warfare 2 — 116 | 120
  • Red Dead Redemption 2 — 104 | 105

По среднему количеству к/с система с AMD Ryzen 5 4500 до 16% быстрее в NFS Unbound, Core i3-10100 немного обогнал конкурента в CS GO, но в этой игре, как и в остальных, 6-ядерная модель AMD была гораздо лучше по редким и очень редким событиям. Особенно это заметно в CoD Modern Warfare 2, где 0,1% на системе с Core i3-10100 провалился до 18 к/с, а на системе с Ryzen 5 4500 был не ниже 35 к/с, хотя есть вопросы к повторяемости тестовых сцен и автор не уточнил скорость памяти на платформе AMD.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В комментариях к видео пользователи однозначно были на стороне AMD, понятно, что при одинаковой цене выбор очевиден, но в российской рознице такого не наблюдается, поэтому можно сказать, что Core i3-10100 очень достойно выступил, особенно учитывая DDR4-2666 память. Но очевидно, что большее количество ядер продлит актуальность платформы, а к преимуществам AMD также относится возможность разгона памяти на всех платах, процессоров на платах B и X.

Источник:
RandomGaminginHD
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#amd #intel #процессоры
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