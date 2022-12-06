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Для смартфонов Xiaomi Mi 10 планируют выпустить MIUI 14
Новую версию оболочки представят вместе с серией смартфонов Mi 13.
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He Junhui, Unsplash

Xiaomi пока не назвала новую дату презентации серии смартфонов Mi 13 и оболочки MIUI 14, но в Сети уже появилось достаточно много подробностей о новых решениях, в частности, многое рассказали официальные тизеры и теперь остаётся только ждать официального мероприятия. Владельцев смартфонов Xiaomi прошлых поколений может интересовать, получат ли их устройства обновление до MIUI 14, по этому поводу высказался Чжан Гоцюань, директор отдела системного программного обеспечения Xiaomi, сообщает ITHome.

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Ресурс ссылается на диалог специалиста в социальной сети Weibo, где Чжан Гоцюань рассказал пользователям, что в дополнение к серии Mi 12S, Mi 12 и Mi 11 обновление планируется и для серии смартфонов Mi 10, но, скорее всего, последние получат его позже остальных. Судя по ряду тизеров, MIUI 14 будет существенно отличаться от предыдущих оболочек, в новой версии сделан упор на лёгкость и отзывчивость, минимальное потребление памяти и предоставление максимальной свободы пользователю в управлении приложениями — заявлены новые инструменты Project Razor, которые позволят удалять большинство приложений, управлять их загрузкой.

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Технически смартфоны Xiaomi Mi 10 всё ещё смотрятся отлично, платформа Qualcomm Snapdragon 865, LPDDR5 оперативная память, UFS 3.0 накопитель, камера на 100 МП и множество других премиальных функций, смартфон заслуживает обновления.

Источник:
ITHome
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#xiaomi #miui 14
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