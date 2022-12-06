Сообщение появляется при каждом запуске и может со временем надоедать.

Mitchell Luo, Unsplash

Google официально объявила, что веб-браузер Chrome прекращает поддержку устаревших операционных систем Windows 7 и 8.1 в начале следующего года, сборки под номером 109 станут последними, выпущенными для данных ОС. Стоит отметить, что это касается не только Chrome, а в целом всех браузеров на основе движка Chromium, которых великое множество. Также в сообществе высказываются опасения, что могут быть затронуты и приложения на основе Electron — фреймворк использует библиотеку веб-рендеринга Chromium, но это не точно. Как сообщает gHacks, пользователи Windows 7 и 8.1, а также Windows Server 2012R2 стали получать в Google Chrome при каждом запуске уведомление о скором прекращении поддержки.

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Уведомление определённо полезно, но со временем может начать раздражать, благо есть возможность его отключить, сообщает ресурс со ссылкой на блог немецкого IT-специалиста Гюнтера Борна. Для этого существует специальная административная политика, применить её можно для установленного в систему веб-браузера и для этого понадобится редактор реестра. Нужно проследовать по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome и создать новый DWORD параметр с именем SuppressUnsupportedOSWarning и значением 1, для вступления изменений в силу потребуется перезагрузка ПК.