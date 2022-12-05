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ASUS обнародовала тактовые частоты Radeon RX 7900 XTX и XT в исполнении TUF Gaming OC
Видеокарты с тремя 8-контактынми разъёмами питания получили отличный заводской разгон.
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Компания ASUS первой анонсировала нестандартные варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT в серии TUF Gaming OC с заводским разгоном, массивным охлаждением, занимающим более 3,5 слотов расширения, и тремя 8-контактными разъёмами питания. Теперь ASUS первой публикует спецификации этих видеокарт и, пожалуй, самое интересное — тактовые частоты работы графического процессора. Обе модели предлагают два режима работы «Стандартный» Default mode и «Разгон» OC mode, последний, как объясняет VideoCardz, применяется в программном обеспечении ASUS GPU Tweak и является самой высокой официально допустимой тактовой частотой, которая не повлияет на гарантию.

Источник: ASUS
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition
OC
Ускорение до 2615 МГц
Игровая частота 2455 МГц
Default
Ускорение до 2565 МГц
Игровая частота 2395 МГц
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition
OC
Ускорение до 2535 МГц
Игровая частота 2175 МГц
Default
Ускорение до 2500 МГц
Игровая частота 2130 МГц

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В референсном исполнении для AMD Radeon RX 7900 XTX значение игровой частоты составляет 2300 МГц с ускорением до 2500 МГц, т.е. исполнение ASUS TUF Gaming OC предлагает заводской разгон на 4,1% и 2,6% в режиме Default, 6,7% и 4,6% соответственно в режиме OC. В случае Radeon RX 7900 XT стандартные значения частот установлены на отметках 2000 МГц и 2400 МГц, в данном случае разгон в режиме Default 4,1% и 6,5%, а в режиме OC 5,6% и 8,7% соответственно.

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Возможно, в будущем компания выпустит вариант TUF Gaming Top с ещё большим разгоном, он был зарегистрирован в базе данных ЕЭК вместе с другими вариантами ROG Strix, о чём сообщалось ранее.

Источник:
ASUS TUF Gaming OC RX 7900 XTX; RX 7900 XT; Анонс
VideoCardz
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#видеокарты #asus #amd radeon
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