Видеокарты с тремя 8-контактынми разъёмами питания получили отличный заводской разгон.

Компания ASUS первой анонсировала нестандартные варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT в серии TUF Gaming OC с заводским разгоном, массивным охлаждением, занимающим более 3,5 слотов расширения, и тремя 8-контактными разъёмами питания. Теперь ASUS первой публикует спецификации этих видеокарт и, пожалуй, самое интересное — тактовые частоты работы графического процессора. Обе модели предлагают два режима работы «Стандартный» Default mode и «Разгон» OC mode, последний, как объясняет VideoCardz, применяется в программном обеспечении ASUS GPU Tweak и является самой высокой официально допустимой тактовой частотой, которая не повлияет на гарантию.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition OC Ускорение до 2615 МГц Игровая частота 2455 МГц Default Ускорение до 2565 МГц Игровая частота 2395 МГц

ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition OC Ускорение до 2535 МГц Игровая частота 2175 МГц Default Ускорение до 2500 МГц Игровая частота 2130 МГц

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В референсном исполнении для AMD Radeon RX 7900 XTX значение игровой частоты составляет 2300 МГц с ускорением до 2500 МГц, т.е. исполнение ASUS TUF Gaming OC предлагает заводской разгон на 4,1% и 2,6% в режиме Default, 6,7% и 4,6% соответственно в режиме OC. В случае Radeon RX 7900 XT стандартные значения частот установлены на отметках 2000 МГц и 2400 МГц, в данном случае разгон в режиме Default 4,1% и 6,5%, а в режиме OC 5,6% и 8,7% соответственно.

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Возможно, в будущем компания выпустит вариант TUF Gaming Top с ещё большим разгоном, он был зарегистрирован в базе данных ЕЭК вместе с другими вариантами ROG Strix, о чём сообщалось ранее.