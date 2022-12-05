Компания ASUS первой анонсировала нестандартные варианты видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX и XT в серии TUF Gaming OC с заводским разгоном, массивным охлаждением, занимающим более 3,5 слотов расширения, и тремя 8-контактными разъёмами питания. Теперь ASUS первой публикует спецификации этих видеокарт и, пожалуй, самое интересное — тактовые частоты работы графического процессора. Обе модели предлагают два режима работы «Стандартный» Default mode и «Разгон» OC mode, последний, как объясняет VideoCardz, применяется в программном обеспечении ASUS GPU Tweak и является самой высокой официально допустимой тактовой частотой, которая не повлияет на гарантию.
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX OC Edition
- OC
- Ускорение до 2615 МГц
- Игровая частота 2455 МГц
- Default
- Ускорение до 2565 МГц
- Игровая частота 2395 МГц
- ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition
- OC
- Ускорение до 2535 МГц
- Игровая частота 2175 МГц
- Default
- Ускорение до 2500 МГц
- Игровая частота 2130 МГц
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В референсном исполнении для AMD Radeon RX 7900 XTX значение игровой частоты составляет 2300 МГц с ускорением до 2500 МГц, т.е. исполнение ASUS TUF Gaming OC предлагает заводской разгон на 4,1% и 2,6% в режиме Default, 6,7% и 4,6% соответственно в режиме OC. В случае Radeon RX 7900 XT стандартные значения частот установлены на отметках 2000 МГц и 2400 МГц, в данном случае разгон в режиме Default 4,1% и 6,5%, а в режиме OC 5,6% и 8,7% соответственно.
Возможно, в будущем компания выпустит вариант TUF Gaming Top с ещё большим разгоном, он был зарегистрирован в базе данных ЕЭК вместе с другими вариантами ROG Strix, о чём сообщалось ранее.
- Источник:
- ASUS TUF Gaming OC RX 7900 XTX; RX 7900 XT; Анонс
- VideoCardz