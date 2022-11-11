Партнёры AMD пока не спешат делиться информацией о нестандартных вариантах новых видеокарт Radeon RX 7900 XTX и XT. На данный момент компания ASUS показала один из своих вариантов в серии TUF Gaming — массивную видеокарту с тремя 8-контактными разъёмами питания. Похоже, что он может быть далеко не единственным, поскольку в реестре Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК) заметили карточку ASUS с регистрацией и других моделей Radeon RX 7900 XTX и XT, сообщает VideoCardz.
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Это ещё не означает, что все перечисленные варианты выпустят, по крайней мере, некоторые планы на них есть. В списке присутствуют «референсные» варианты, в частности с разгоном, а также целый набор различных видеокарт в сериях TUF Gaming и Strix: базовый, Advanced, OC и TOP. Получат ли варианты Strix жидкостное охлаждение, как и RX 6900 XT в прошлом поколении, неизвестно.
Кроме того, в заявке присутствуют и видеокарты NVIDIA, недавно вышедшие модификации RTX 3060 и 3060 Ti, а также новые версии RTX 3070 Ti, вероятно, на базе сильно урезанного графического процессора GA102.
- Источник:
- ЕЭК
- VideoCardz