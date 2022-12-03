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Продажи процессоров AMD Ryzen 7000 без индекса X могут начать 10 января
Представят их, вероятно, на выставке CES 2023.
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Brian Jones, Unsplash

Похоже, на предстоящей выставке CES 2023 компания AMD может представить не только новые модели процессоров Ryzen 7000X3D с увеличенным объёмом кэш-памяти, но и модели без индекса X, которые снизят планку затрат для перехода на платформу AMD AM5. Об этом говорят специалисты ресурса Wccftech со ссылкой на собственные источники, также утверждая, что процессоры появятся в продаже вскоре после презентации — 10 января.

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На данный момент сообщается о трёх моделях без индекса X: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600, — все они получат базовый теплопакет 65 Вт и сниженные частоты, сохранив количество ядер, как у своих более производительных X аналогов. Что касается цен, 12-ядерному Ryzen 9 7900 приписывают рекомендованную цену 429 долларов США (USD), для 8-ядерного Ryzen 7 7700 это 329 USD, а для 6-ядерного Ryzen 5 7600 — 229 USD. Старшая модель дешевле X варианта на 120 USD, остальные на 70 USD. Ожидается, что на 100…200 МГц снизятся пиковые частоты, базовые частоты могут урезать гораздо сильнее — на 900…1100 МГц.

Источник:
Wccftech
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#amd #процессоры #amd ryzen
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Федор Двинятин
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Ну это как вогнать? Опять языком пурги намолотить как любит соловьиный помёт?? Ведь даже круглому дураку понятно, что когда звучат фразы будут, смогут, превзойдут, 2026, 2028, 2100, 2222222 это значи...
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Антон Васильев
13:53
Ты реально инвалид на голову
PCI-SIG считает, что в оплавлении разъемов 12VHPWR у RTX 4090 виноваты производители видеокарт
Авторитет
13:53
Нет. AMD - это кал
Продажи процессоров AMD Ryzen 7000 без индекса X могут начать 10 января
ACDCOVER
13:44
Если ты в испарительной камере находишься где влажность 99% то валяй. а для домашнего использования бессмысленно.
PCI-SIG считает, что в оплавлении разъемов 12VHPWR у RTX 4090 виноваты производители видеокарт
Житель Эрэфистана
13:43
Zen 4 получились неплохие относительно обычных Zen 3, но всю картину портит 5800X3D. AMD нужно срочно от него избавляться, как бы не плакали свидетели потанцевала AM4. 7600 за 229$ хорошее предложение...
Продажи процессоров AMD Ryzen 7000 без индекса X могут начать 10 января
Авторитет
13:40
Тебе что пальчик в попу засунуть? Я тебе не разрешал здесь писать
Nvidia рассказывает, что карты GeForce RTX 4090 были распроданы в течение двух недель
Гоогле Гооглев
13:40
Плюс бп менять надо
Nvidia рассказывает, что карты GeForce RTX 4090 были распроданы в течение двух недель
Игорь Гурьянов
13:32
И что такого необычного? Даже если бы было 6+6+8 или 6+6+6 это тоже самое что и 8+8+8 число плюсовых проводов во всех вариантах 9шт что дает возможность передать до 450W.
Sapphire Radeon RX 7900 XTX Vapor-X получил тройные 8-контактные разъемы питания
NONsens
13:32
Эти графики из самой игры, бенч не так нагружает проц (такой вот подляк). https://www.anandtech.com/show/17337/the-amd-ryzen-7-5800x3d-review-96-mb-of-l3-3d-v-cache-designed-for-gamers/2
AMD может выпустить три процессора Ryzen 7000X3D включая 16- и 12-ядерные модели со 192 МБ L3
Авторитет
13:28
Ты сейчас на кичу у меня поедешь
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