Представят их, вероятно, на выставке CES 2023.

Brian Jones, Unsplash

Похоже, на предстоящей выставке CES 2023 компания AMD может представить не только новые модели процессоров Ryzen 7000X3D с увеличенным объёмом кэш-памяти, но и модели без индекса X, которые снизят планку затрат для перехода на платформу AMD AM5. Об этом говорят специалисты ресурса Wccftech со ссылкой на собственные источники, также утверждая, что процессоры появятся в продаже вскоре после презентации — 10 января.

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На данный момент сообщается о трёх моделях без индекса X: Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600, — все они получат базовый теплопакет 65 Вт и сниженные частоты, сохранив количество ядер, как у своих более производительных X аналогов. Что касается цен, 12-ядерному Ryzen 9 7900 приписывают рекомендованную цену 429 долларов США (USD), для 8-ядерного Ryzen 7 7700 это 329 USD, а для 6-ядерного Ryzen 5 7600 — 229 USD. Старшая модель дешевле X варианта на 120 USD, остальные на 70 USD. Ожидается, что на 100…200 МГц снизятся пиковые частоты, базовые частоты могут урезать гораздо сильнее — на 900…1100 МГц.