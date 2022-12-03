Информация о 3D V-Cache процессорах AMD Ryzen 7000 ожидается в начале следующего года на выставке CES 2023. До мероприятия остаётся около месяца и накануне корейский ресурс QuazarZone провёл трансляцию, обсудив будущие новинки. Специалисты ресурса уверены в выпуске трёх моделей с увеличенным объёмом кэш-памяти. Если верить переводу Twitter* блогера @harukaze5719, ожидается 16-, 12- и 8-ядерная модель: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7, точное название последней неизвестно. Twitter* пользователь под псевдонимом @All_The_Watts, похоже, очередной новый информатор, опубликовал вчера эту же информацию, также написав, что 8-ядерная модель будет называться Ryzen 7 7800X3D, а все процессоры получат базовый TDP 170 Вт, что утверждается и рядом других источников.
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Как и ранее, 3D V-Cache модели должны отличаться наличием дополнительных кристаллов на 64 МБ кэш-памяти 3-го уровня, установленных поверх кристаллов с процессорными ядрами. Таким образом, гипотетические Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D должны предложить в общей совокупности 192 МБ кэш-памяти L3, а Ryzen 7 7800X3D — 96 МБ. Ожидается: сравнимый прирост производительности, как в случае Ryzen 7 5800X3D, сохранение уровня частот вариантов без 3D V-Cache. Возможности разгона пока остаются неизвестными, но, как считает @All_The_Watts, новая архитектура лишена проблем, препятствующих этому.
Данная информация противоречит предсказаниям другого инсайдера под псевдонимом ECSM_Official, ранее он сообщал о подготовке 6- и 8-ядерных процессоров 3D V-Cache, скоро увидим, кто окажется ближе к истине.
- Источник:
- QuazarZone, YouTube
- @harukaze5719 в Twitter*
- @All_The_Watts в Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ