Во всяком случае, изображения такой упаковки замечены в каталогах торговых сетей.

Цены на процессоры AMD Ryzen 7000 в зарубежных магазинах не спешат восстанавливаться к прежним значениям после череды акций и скидок ноября, заметил ресурс VideoCardz, компания продолжает удерживать скидки, которые достигают 125 долларов США. Это должно стимулировать продажи в праздничный сезон, тем более, что на рынок продолжают выходить новые и ещё более доступные материнские платы на базе чипсета B650.

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Что интересно, похоже, к праздничному сезону изменилась и упаковка процессоров AMD Ryzen 7000. Она стала чуточку ярче, контуры логотипа AMD теперь ярко-оранжевые, ранее они были затемнёнными и невзрачными, еле выделялись на тёмном фоне. Возможно, это окажет какой-то психологический эффект на покупателя, яркая оранжевая упаковка в морозный сезон может ассоциироваться с теплом домашнего очага и горячим чаем. Ресурс VideoCardz обнаружил, что изображения с новой упаковкой уже используются на сайтах некоторых торговых сетей, так что при покупке не стоит удивляться, если коробка будет отличаться от первоначально представленной.