Иными словами, калибровка будет работать в зависимости от характера нагрузки на процессор, позволяя добиться пиковой производительности в одно- и многоядерном режимах.

Bin Jaleel Almanza, Unsplash

Процессоры Intel Core 13-го поколения обладают отменным разгонным потенциалом, в домашних условиях можно добиться пиковых частот 6,0 ГГц при нагрузке на 1-2 ядра, но это не предел, если материнская плата позволяет тонко настроить напряжения и компания MSI явно хочет здесь преуспеть. С новым обновлением BIOS флагманские платы MSI на базе чипсета Intel Z790 должны получить возможность настраивать степень калибровки напряжения в зависимости от рабочего тока процессора, сообщает Wccftech, новая настойка получит название Loadline Saturation.

реклама

Без Loadline Saturation можно применить только один параметр Loadline Calibration как для одноядерных, так и для многоядерных рабочих нагрузок, что не позволяет добиться максимальной производительности одновременно и для одного и для другого характера нагрузок, объясняет ресурс. Судя по всему, Loadline Saturation, в частности, позволит выбрать пороговое значение тока, при котором будет включаться Loadline Calibration и режим работы, от которого зависит величина калибровки. При нагрузке на несколько ядер, когда ток не превышает установленного значения, калибровка отключена и это лучше для одноядерной нагрузки — напряжение не снижается и ядра достигают максимальных частот, сохраняя стабильность. Когда загружено много ядер процессора, ток возрастает и включается Loadline Calibration, снижая напряжение и предотвращая снижение частот из-за перегрева.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Приводится пример, когда Loadline Saturation помог разогнать Intel Core i5-13600K до 6,1 ГГц при одноядерной нагрузке и до 5,6 ГГц при многоядерной, без технологии процессор нельзя было настроить так, чтобы он не перегревался и работал стабильно на этих частотах. Список материнских плат, которые должны получить настройки Loadline Saturation, входят следующие модели:

MEG Z790 Godlike

MEG Z790 Ace

MPG Z790 Carbon WiFi

MPG Z790I Edge WiFi

MPG Z790 Edge WiFi

MPG Z790 Edge WiFi DDR4

MAG Z790 Tomahawk WiFi

MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4