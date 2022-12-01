Процессоры Intel Core 13-го поколения обладают отменным разгонным потенциалом, в домашних условиях можно добиться пиковых частот 6,0 ГГц при нагрузке на 1-2 ядра, но это не предел, если материнская плата позволяет тонко настроить напряжения и компания MSI явно хочет здесь преуспеть. С новым обновлением BIOS флагманские платы MSI на базе чипсета Intel Z790 должны получить возможность настраивать степень калибровки напряжения в зависимости от рабочего тока процессора, сообщает Wccftech, новая настойка получит название Loadline Saturation.
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Без Loadline Saturation можно применить только один параметр Loadline Calibration как для одноядерных, так и для многоядерных рабочих нагрузок, что не позволяет добиться максимальной производительности одновременно и для одного и для другого характера нагрузок, объясняет ресурс. Судя по всему, Loadline Saturation, в частности, позволит выбрать пороговое значение тока, при котором будет включаться Loadline Calibration и режим работы, от которого зависит величина калибровки. При нагрузке на несколько ядер, когда ток не превышает установленного значения, калибровка отключена и это лучше для одноядерной нагрузки — напряжение не снижается и ядра достигают максимальных частот, сохраняя стабильность. Когда загружено много ядер процессора, ток возрастает и включается Loadline Calibration, снижая напряжение и предотвращая снижение частот из-за перегрева.
Приводится пример, когда Loadline Saturation помог разогнать Intel Core i5-13600K до 6,1 ГГц при одноядерной нагрузке и до 5,6 ГГц при многоядерной, без технологии процессор нельзя было настроить так, чтобы он не перегревался и работал стабильно на этих частотах. Список материнских плат, которые должны получить настройки Loadline Saturation, входят следующие модели:
- MEG Z790 Godlike
- MEG Z790 Ace
- MPG Z790 Carbon WiFi
- MPG Z790I Edge WiFi
- MPG Z790 Edge WiFi
- MPG Z790 Edge WiFi DDR4
- MAG Z790 Tomahawk WiFi
- MAG Z790 Tomahawk WiFi DDR4
- Источник:
- Wccftech