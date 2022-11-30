Вероятно, это ещё не лучший результат.

Apple ещё не представила устройства на базе чипов M2 Max и M2 Ultra, официально сроки неизвестны, в ряде ранних прогнозов считалось, что самый производительный чип дебютирует в следующем году, а вариант Max может ещё успеть в этом, но за последние месяцы уже укрепилось мнение, что оба варианта появятся только в следующем году. Сегодня Apple M2 Max впервые отметился в Geekbench, сообщает Wccftech, предположительно, чип протестировали в составе нового 14,6-дюймового MacBook Pro с объединённой памятью объёмом 96 ГБ.

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Процессор в Apple M2 Max в общей совокупности предложит 12 ядер, как они будут распределены между производительными и эффективными, на данный момент неизвестно. В тесте процессор работал на частотах в диапазоне 3,54…3,7 ГГц и набрал в однопотоке 1889 баллов, в многопотоке 14586 баллов. Это примерно на 10% и 20% больше результатов процессора в M1 Max и, вероятно, это ещё не окончательный и не лучший результат нового чипа. Сравнив M2 Max с настольными процессорами AMD и Intel, специалисты пришли к выводу, что данный результат ближе всего к уровню Intel Core i7-12700K.