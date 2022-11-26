HEDT модели должны иметь отношение к семейству Sapphire Rapids, серверные представители которого выйдут в начале следующего года.

Слухи о возвращении Intel к выпуску HEDT процессоров ходят уже довольно долгое время, но официальной информации по-прежнему нет. Возможно, причина в задержке выпуска процессоров Sapphire Rapids, их уже несколько раз переносили, но, наконец, сроки окончательно установлены и новые серверные процессоры представят 10 января будущего года. За ними и может последовать HEDT серия, похоже, что она действительно готовится, поскольку первая материнская плата Intel W790 для рабочих станций уже замечена в каталоге канадского поставщика ATIC, сообщает VideoCardz.

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Замеченная плата Intel W790 произведена компанией SuperMicro, модель имеет обозначение X13SWA-TF, формат E-ATX и предназначена для процессоров LGA-4677. В кратком списке характеристик указано наличие шести слотов PCIe Gen4 x16 и двух 10-гигабитных портов LAN. Оценивается плата в 1290 канадских долларов (CAD) или примерно 963 доллара США (USD).

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Как уже отмечалось, официально HEDT платформа даже не анонсирована, вероятно, новостей стоит ждать только в следующем году. Конкурент, компания AMD, тоже работает над следующим поколением процессоров Ryzen Threadripper, они уже были замечены в Сети, но официальных подробностей пока очень мало.