Над исправлением уже работают специалисты.

Официально подтверждена очередная проблема в Windows 11 22H2 и связана она с удалённым доступом, сообщает Neowin. Проблема заключается в том, что приложение «Клиент удалённого рабочего стола Microsoft» может «зависнуть» при подключении через шлюз Remote Desktop Gateway или диспетчер Remote Desktop Connection Broker на этапах загрузки виртуальной среды или настройки удалённого подключения. Версия операционной системы на удалённом компьютере значения не имеет. Решение проблемы с зависнувшим приложением классическое — открыть диспетчер задач и принудительно завершить его.

реклама

Для борьбы с самой причиной проблемы предлагается временно отключить протокол UDP для клиента подключения к удалённому рабочему столу, воспользовавшись редактором групповых политик. Обычные пользователи с данной проблемой вряд ли столкнутся, а для продвинутых и администраторов на официальном сайте Microsoft опубликовано подробное описание проблемы и план действий для её устранения. Отмечается, что отключение UDP может исправить проблему, но негативно скажется на производительности и отзывчивости при работе с удалённым рабочим столом. Над решением проблемы уже работают специалисты Microsoft.